الصدارة وتحسين الأداء والثأر.. 4 تحديات تنتظر الأهلي أمام وادي دجلة

يأمل الأهلي في تحقيق الفوز على وادي دجلة عندما يستضيفه يوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة للدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

الأهلي يدخل المباراة وعينه على العديد من النقاط يسعى لتحقيقها لمواصلة السير في خطى ثابتة نحو الحفاظ على لقب الدوري المصري.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز التحديات التي تواجه الأهلي أمام دجلة.

العلامة الكاملة قبل التوقف

التحدي الأهم الذي يواجه الأهلي ومدربه حسام البدري في مواجهة وادي دجلة هو تحقيق الفوز للوصول للنقطة التاسعة بعد المباراة الثالثة والاستمرار في تصدر ترتيب الدوري المصري قبل فترة التوقف.

ويأمل البدري في الفوز لخوض فترة التوقف من أجل مباراة منتخب مصر والكونجو في تصفيات مونديال 2018 وهو متصدرا لترتيب الدوري، حتى يستطيع العمل مع الفريق بشكل جيد للظهور بمستوى أفضل بعد استئناف المسابقة.

ويتصدر حاليا الأهلي ترتيب الدوري المصري رفقة سموحة بنفس النقاط لكن فارق الأهداف في صالح الفريق السكندري.

اللاعبين الجدد

قائمة الأهلي لهذه المباراة تضم عدة لاعبين من الصفقات الجديدة والعائدين من الإعارة مثل ميدو جابر وأكرم توفيق وجونيور أجاي ومحمد حمدي زكي.

بالإضافة إلى صالح جمعة الذي دخل قائمة الأهلي لأول مرة هذا الموسم بعدما أصبح لائقا للمشاركة في المباريات.

وهذا يجعل الجماهير تنتظر مشاهدة هؤلاء اللاعبين خلال المباراة أو بعضهم على الأقل، ومعرفة مستواهم الحالي ومقارنتهم مع اللاعبين الأساسيين للأهلي في الفترة السابقة.

تحسن الأداء

في المباراة الأولى للأهلي في الدوري أمام الإسماعيلي لم يظهر بمستوى مميز، لكن تحسن الوضع في اللقاء الثاني أمام المقاولون الذي فاز فيه الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

لذلك يسعى حسام البدري للاستمرار في تحسن أداء الأهلي خلال هذه المباراة وتقديم مستوى مميز يطمئن الجماهير على فريقها هذا الموسم في ظل قوة وصعوبة المنافسة على لقب الدوري المصري.

الثأر من دجلة

من التحديات التي تجعل المباراة قوية وساخنة هو الثأر الذي يسعى الأهلي لتحقيقه بالفوز على وادي دجلة في هذه المباراة لتعويض هزيمة الموسم الماضي.

وكان الأهلي خسر من وادي دجلة الموسم الماضي في مباراة الدور الثاني بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من المباراة، كذلك انتهت مباراة الدور الأول بينهما بالتعادل السلبي، لذلك يسعى الأهلي للثأر من دجلة وتحقيق الفوز عليه خلال هذا اللقاء.