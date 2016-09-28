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مدرب صن داونز: الزمالك الأقرب للتتويج ولكن الكرة مجنونة

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مدرب صن داونز: الزمالك الأقرب للتتويج ولكن الكرة مجنونة مدرب صن داونز: الزمالك الأقرب للتتويج ولكن الكرة مجنونة

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز أن الزمالك لديه ميزة تجعله الأقرب للتتويج بدوري أبطال إفريقيا.

ويصطدم الفريقان في نهائي دوري الأبطال الشهر المقبل.

وأوضح موسيماني: "الزمالك سيلعب مباراة العودة على أرضه ووسط جماهيره، هذه ميزة له، ولكن الكرة مجنونة".

وأضاف عبر قناة النهار اليوم: "الزمالك فريق قوي للغاية، فهو النادي الوحيد الذي سجلنا هدفا فقط في مرماه بجنوب إفريقيا، وجاء بخطأ من علي جبر".

واستدرك: "وفي باقي المباريات فزنا بهدفين أمام وفاق سطيف وإنيمبا وزيسكو يونايتد، ولكن لا ننسى أننا فزنا على الزمالك بهدفين في ".

وواصل مدرب صن داونز: "مواجهة الزمالك في النهائي مختلفة تماما عن الفوز عليه ذهابا وإيابا في دوري المجموعات".

واختتم: "كما أن الفريق المصري يضم عناصر مميزة في كل الخطوط مثل أحمد الشناوي وجبر، وطارق حامد وشيكابالا وأيمن حفني وباسم مرسي، فالثلاثي الأخير قادر على تسجيل الأهداف في أي وقت".

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