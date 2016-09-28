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مرتضى يكشف عن اقتراح لوجود مؤمن سليمان مع منتخب مصر في الكونجو

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مرتضى يكشف عن اقتراح لوجود مؤمن سليمان مع منتخب مصر في الكونجو مرتضى يكشف عن اقتراح لوجود مؤمن سليمان مع منتخب مصر في الكونجو

سيقدم مرتضى منصور رئيس الزمالك اقتراحا لمجلس إدارة اتحاد الكرة بتواجد مؤمن سليمان المدير الفني للفريق مع بعثة منتخب في الكونجو الشهر المقبل.

ويأتي اقتراح مرتضى في ظل استعداد الزمالك لمواجهة صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 14 أكتوبر، بعد خمسة أيام من مواجهة مصر مع الكونجو.

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وقال مرتضى في تصريحات لقناة العاصمة يوم الثلاثاء: "سأتقدم باقتراح لهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأتمنى أن يوافق على وجود مؤمن سليمان مع منتخب مصر في الكونجو من أجل التواجد مع لاعبي الزمالك التسعة".

وأضاف "سفر منتخب مصر على طائرة خاصة سيسهل الأمر كثيرا، على أن يتوجه المدير الفني باللاعبين إلى جنوب إفريقيا بعد مباراة الكونجو".

وأوضح رئيس الزمالك أن هاني زادة عضو مجلس الإدارة سيسافر أيضا قبل ذهاب النهائي لترتيب أمور البعثة قبل سفرها إلى جنوب إفريقيا.

واستمر مرتضي "في حالة قبول الاقتراح سيتدرب اللاعبون الباقون في مصر مع باقي أعضاء الجهاز الفني".

وأردف "أحذر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر من رفض هذا الاقتراح، فالمدير الفني للزمالك سيدفع تكاليف إقامته هناك، والعند لن يأتي بنتائج إيجابية".

وأتم "هدفنا جميعا أن يحقق منتخب مصر الفوز في الكونجو وأن يعود الزمالك بنتيجة إيجابية من جنوب إفريقيا".

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