مرتضى: سأذهب لمقر النادي الأهلي لدعوة محمود طاهر لحضور النهائي الإفريقي

ينوي مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك الذهاب لمقر النادي الأهلي لدعوة نظيره في الأهلي محمود طاهر لحضور إياب نهائي دوري أبطال إفريقي الشهر المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 14 و23 أكتوبر المقبل في جوهانسبرج والقاهرة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة العاصمة يوم الثلاثاء: "سأدخل النادي الأهلي بنفسي لدعوة طاهر لحضور النهائي".

وأضاف "بعد مباراة الذهاب سأذهب للأهلي وباقي الأندية لدعوة مجالس إداراتها لحضور اللقاء ودعم الزمالك".

وأكد مرتضى على عدم وجود أي خلافات مع مجلس إدارة الأهلي مؤخرا.