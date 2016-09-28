أخبار عاجلة

فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى: سأذهب لمقر النادي الأهلي لدعوة محمود طاهر لحضور النهائي الإفريقي

Google+ Print
مرتضى: سأذهب لمقر النادي الأهلي لدعوة محمود طاهر لحضور النهائي الإفريقي مرتضى: سأذهب لمقر النادي الأهلي لدعوة محمود طاهر لحضور النهائي الإفريقي

ينوي مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك الذهاب لمقر النادي الأهلي لدعوة نظيره في الأهلي محمود طاهر لحضور إياب نهائي دوري أبطال إفريقي الشهر المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 14 و23 أكتوبر المقبل في جوهانسبرج والقاهرة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة العاصمة يوم الثلاثاء: "سأدخل النادي الأهلي بنفسي لدعوة طاهر لحضور النهائي".

وأضاف "بعد مباراة الذهاب سأذهب للأهلي وباقي الأندية لدعوة مجالس إداراتها لحضور اللقاء ودعم الزمالك".

وأكد مرتضى على عدم وجود أي خلافات مع مجلس إدارة الأهلي مؤخرا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع