أخبار عاجلة

فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

منتخب مصر لـ في الجول: سفر مؤمن سليمان معنا للكونجو؟ القرار في يد كوبر

Google+ Print
منتخب مصر لـ في الجول: سفر مؤمن سليمان معنا للكونجو؟ القرار في يد كوبر منتخب مصر لـ في الجول: سفر مؤمن سليمان معنا للكونجو؟ القرار في يد كوبر

وحده هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب يملك القرار في قبول وجود مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك كما يقترح مرتضى منصور رئيس النادي.

فرئيس الزمالك أكد يوم الثلاثاء أنه سيقدم اقتراحا لمجلس إدارة اتحاد الكرة بقيادة هاني أبو ريدة يطلب فيه تواجد مؤمن سليمان المدير الفني للفريق مع بعثة منتخب مصر في الكونجو.

مرتضى يكشف عن اقتراح لوجود مؤمن سليمان مع منتخب مصر في الكونجو

وتوجه FilGoal.com بسؤال أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر حول موقف الجهاز الفني من طلب مرتضى منصور.

ورد أسامة نبيه قائلا "لم يصلنا أي طلب بذلك حتى الآن، وعندما يأتي سيذهب لإيهاب لهيطة مدير الذي سينقله بدوره للجهاز الفني".

وأضاف "بعدها سيكون القرار في يد هيكتور كوبر وحده، سواء بقبول الطلب أو رفضه".

وتعجب نبيه من إمكانية ترك مؤمن سليمان لباقي فريقه لمدة ثلاثة أيام، فالمنتخب سيسافر إلى الكونجو يوم 7 أكتوبر المقبل، على أن يلعب المباراة يوم 9 ويعود إلى القاهرة يوم 10 من الشهر نفسه.

ويطير الزمالك لملاقاة صن داونز في جنوب إفريقيا بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 14 أكتوبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري "

«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري "

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»