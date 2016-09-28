منتخب مصر لـ في الجول: سفر مؤمن سليمان معنا للكونجو؟ القرار في يد كوبر

وحده هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر يملك القرار في قبول وجود مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك كما يقترح مرتضى منصور رئيس النادي.

فرئيس الزمالك أكد يوم الثلاثاء أنه سيقدم اقتراحا لمجلس إدارة اتحاد الكرة بقيادة هاني أبو ريدة يطلب فيه تواجد مؤمن سليمان المدير الفني للفريق مع بعثة منتخب مصر في الكونجو.

مرتضى يكشف عن اقتراح لوجود مؤمن سليمان مع منتخب مصر في الكونجو

وتوجه FilGoal.com بسؤال أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر حول موقف الجهاز الفني من طلب مرتضى منصور.

ورد أسامة نبيه قائلا "لم يصلنا أي طلب بذلك حتى الآن، وعندما يأتي سيذهب لإيهاب لهيطة مدير المنتخب الذي سينقله بدوره للجهاز الفني".

وأضاف "بعدها سيكون القرار في يد هيكتور كوبر وحده، سواء بقبول الطلب أو رفضه".

وتعجب نبيه من إمكانية ترك مؤمن سليمان لباقي فريقه لمدة ثلاثة أيام، فالمنتخب سيسافر إلى الكونجو يوم 7 أكتوبر المقبل، على أن يلعب المباراة يوم 9 ويعود إلى القاهرة يوم 10 من الشهر نفسه.

ويطير الزمالك لملاقاة صن داونز في جنوب إفريقيا بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 14 أكتوبر.