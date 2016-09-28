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اتحاد الكرة: مواجهة الأهلي والمصري تنتقل إلى ملعب رابع

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اتحاد الكرة: مواجهة الأهلي والمصري تنتقل إلى ملعب رابع اتحاد الكرة: مواجهة الأهلي والمصري تنتقل إلى ملعب رابع

حدد اتحاد الكرة الملعب الذي يستضيف مباراتي الأهلي والمصري في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأكد عامر حسين مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن ملعب الجيش بالسويس سيستضيف المباراتين.

وكان الأهلي والمصري تقابلا في ملعب برج العرب الموسم الماضي بعد أن خاضا مباراتي الموسم قبل الماضي بملعب الجونة والمدينة الشبابية في شرم الشيخ.

وأشار رئيس لجنة المسابقات عبر قناة صدى البلد إلى أنه تم الحصول على موافقة الأمانة العامة للقوات المسلحة على إقامة لقاءات الأهلي والزمالك بملعب السلام، مضيفا أنه يتبقى فقط موافقة الجهات الأمنية.

وتابع: "ملعب الدفاع الجوي متاح لكل فرق الدوري، ما عدا الأهلي والزمالك عندما يكونان أصحاب الأرض".

واستدرك: "أما ملعب الكلية الحربية خارج الصورة، وتمت الموافقة على إقامة بعض مباريات الدوري في ملعب المكس".

وأتم "تم تحديد ملاعب جميع المباريات حتى الجولة الأخيرة من الدوري، وسيتم الإعلان عن كافة التعديلات خلال 24 ساعة".

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