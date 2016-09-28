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دراسة: الأعمال المنزلية تسبب آلام الظهر للسيدات قبل الرجال بـ4 سنوات

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دراسة: الأعمال المنزلية تسبب آلام الظهر للسيدات قبل الرجال بـ4 سنوات دراسة: الأعمال المنزلية تسبب آلام الظهر للسيدات قبل الرجال بـ4 سنوات

>كتب بيتر إبراهيم

تعرف جميع النساء فى كل مكان أن الأعمال المنزلية سيئة لظهرها، وفى هذا السياق كشفت دراسة علمية حديثة أن الإناث تبدأ تعانى من آلام الظهر والرقبة فى سن أصغر من الرجال بمعدل 4 سنوات.

وأوضح الباحثون أن الكعب العالى وحقائب اليد الضخمة والأعمال المنزلية يمكن أيضا أن تحدث أثرها على ظهر المرأة، وفى المقابل يعانى الرجال من الأوجاع والآلام الناتجة عن ممارسة الرياضة.

واظهرت الدراسة الحديثة التى شملت على أكثر من 2000 من البالغين البريطانيين أن المرأة تشعر بوخز فى ظهرها أو رقبتها فى سن 28 عاماً، وفى المقابل لا يبدأ الرجل في المعاناة حتى سن 32 عاماً.

ولكن وجد الباحثون أن 36% من النساء اللاتى عانت من ألم فى الظهر أو الرقبة كان السبب يكمن فى الأعمال المنزلية، وكانت الرياضة أكبر سبب ثالث من آلام الظهر لدى الرجال، وتأخذ سوى المركز الخامس بين الإناث. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وذلك فى السابع والعشرين من شهر سبتمبر الحالى.


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