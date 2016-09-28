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سيف بن زايد يبحث التعاون مع وزير الداخلية الموريتاني

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سيف بن زايد يبحث التعاون مع وزير الداخلية الموريتاني سيف بن زايد يبحث التعاون مع وزير الداخلية الموريتاني

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أول من أمس بمكتبه في الوزارة، أحمد ولد عبد الله وزير الداخلية واللامركزية في الجمهورية الموريتانية الإسلامية الشقيقة والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات العمل الشرطي والأمني.

حضر اللقاء الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام في وزارة الداخلية والعميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية وعدد من الضباط في وزارة الداخلية.

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