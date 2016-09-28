«تنفيذي الشارقة» يناقش منظومة التأمين الصحي لموظفي الحكومة

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي اجتماع المجلس التنفيذي وذلك في مكتب سمو الحاكم، واطلع المجلس على الدراسة المقدمة من هيئة الشارقة الصحية حول منظومة التأمين الصحي لموظفي حكومة الشارقة. وأشار عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية إلى أن الهيئة عملت على دراسة منظومة التأمين الصحي والخطط المستقبلية لتطوير المنظومة وتقديم أفضل الخدمات وذلك لما للتأمين الصحي من أهمية في تقديم الرعاية الصحية لموظفي حكومة إمارة الشارقة.

وتناول رئيس هيئة الشارقة الصحية مؤشرات التأمين الصحي منذ إطلاقه والمستفيدين منه والمقترحات المستقبلية لتطوير الخدمات ووجه المجلس بدراسة المقترحات والتنسيق مع الجهات المعنية.

كما اطلع المجلس على الدراسة المقدمة من دائرة التخطيط والمساحة حول تطوير حركة الشاحنات في مدن ومناطق وإمارة الشارقة، وأشار المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة إلى أنه حرصاً على تقديم أفضل الخدمات وتطوير البنى التحتية والازدياد الملحوظ في حركة الشاحنات والحركة الاقتصادية الرائدة في الشارقة قامت الدائرة بدراسة الوضع الراهن لحركة الشاحنات ووضع المقترحات المناسبة لها.

وأوضح رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن الدراسة تهدف إلى تطوير حركة النقل في الشارقة ورفع كفاءتها وتسهيل حركة البضائع والشاحنات بين الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية وتأمين سلامة حركة النقل البري واستمرارها على الطرق الخارجية للإمارة وتوفير أفضل سبل الراحة لسائقي المركبات الثقيلة من خلال تنفيذ استراحات مخصصة للشاحنات وبمواصفات فنية عالية، وتناولت الدراسة عدداً من المقترحات ووجه المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ضوابط

وأصدر المجلس قرار المجلس التنفيذي رقم 34 لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط الاستشارات القانونية ويتضمن القرار الضوابط والشروط اللازمة لتنظيم النشاط. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة وطبقاً للّائحة التنفيذية رقم 8 لسنة 2016 بشأن نظام الإجازات الدراسية العليا وافق المجلس على منح موظفة في إدارة متاحف الشارقة إجازة دراسية للحصول على درجة الماجستير في التطوير والتوجيه الوظيفي.

كما اطلع المجلس على عدد من المراسيم الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.