حاكم عجمان: الإمارات تفتح آفاقاً أوسع للمستثمرين

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن دولة الإمارات عامة، وعجمان خاصة استطاعت تفعيل عملية الاستثمار في القطاعات والميادين كافة، وفتح آفاق أوسع للمستثمرين، بما يخدم النظرة المستقبلية لتطوير الاقتصاد وتنفيذ وإقامة مشاريع صناعية كبرى ورفدها بكل المقومات والحوافز والتسهيلات، التي تهدف لاستقطاب المستثمرين وازدهار وتطوير تلك المشاريع، وذلك بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي، التي تتبناها الدولة وتسخر جميع الإمكانات لتعزيز مسيرة القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه في الديوان أمس، وفداً ضم مستثمرين ورجال أعمال وتجاراً وصناعيين واقتصاديين من مقاطعة هونان في جمهورية الصين الشعبية، رافقهم عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وعدد من أعضاء الغرفة.

مشاريع

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان في مستهل اللقاء بالوفد الصيني، معرباً عن أمله بالاستفادة من الخبرات الصينية في مجال التجارة والاستثمار والصناعة والاقتصاد.

وحض سموه الوفد الصيني على مزيد من الاستثمار في عجمان، من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية وتجارية وخاصة في مجال تقنية المعلومات والطاقة المتجددة والنظيفة، وضرورة الاستفادة من التسهيلات والحوافز، التي تقدمها الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة والمشاركة في المعارض، التي تقام في الدولة عامة وعجمان خاصة.

ودعا صاحب السمو حاكم عجمان إلى ضرورة إقامة مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال الإماراتيين والصينيين، يستفيد منها الطرفان والتركيز على الصناعات المختلفة، إضافة إلى الاستثمار في المجالات الاقتصادية والتجارية.

تسهيلات

وأكد سموه أن الإمارات عامة وعجمان خاصة استقطبت الكثير من المستثمرين من مختلف دول العالم من خلال المشاركات في المعارض والمنتديات داخل الدولة وخارجها، وتقديم صورة واضحة عما تقدمه الدولة من خدمات وحوافز وتسهيلات متميزة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات الاستثمارية والتجارية وتطويرها، وبحث العديد من الأفكار والمقترحات والمشاريع المستقبلية وخاصة دراسة إقامة مشروع مركز للمعارض في عجمان، في ظل المناخ الاستثماري المتميز، الذي توفره الإمارة من خلال الخدمات والبنية التحتية المتكاملة واللازمة لقيام مثل هذه المشاريع وجميع القطاعات سواء الخدمية أو التجارية أو الاقتصادية.

وركز اللقاء على المزايا العديدة التي تقدمها عجمان كونها مركزاً استثمارياً من خلال موقعها الاستراتيجي والبنى التحتية المتميزة والقدرات اللوجستية المتقدمة، وتنوع الموارد الاقتصادية.

فرص

واستمع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي من الوفد إلى شرح واف حول أهداف الزيارة، التي تتضمن استكشاف الفرص الاستثمارية في الإمارات عامة وعجمان خاصة والتي تشهد نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات.

وقدم الوفد نبذة عن مقاطعة هونان الصينية، والتي يسكنها نحو 70 مليون نسمة، وتشتهر بالزراعة والتجارة والصناعة. وأوضح عبد الله المويجعي أن الهدف من زيارة الوفد هو تقوية وتطوير التعاون وتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية بين عجمان ومقاطعة هونان، وتنفيذ مشاريع من خلال الشركات الصينية الاستثمارية الراغبة بالعمل في السوق الإماراتي عامة وعجمان خاصة، وتسهيل مهام المستثمرين الإماراتيين في مقاطعة هونان.

تقنيات

ودعا المويجعي الجانب الصيني للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المتميز لإمارة عجمان وقربها من موانئ ومطارات الدولة، والاستفادة من سهولة عمليات الاستيراد والتصدير لتنفيذ مشاريع استثمارية واقتصادية وصناعية في عجمان وخاصة في مجال أجهزة تقنية المعلومات.

وحضر اللقاء الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، وحمد راشد النعيمي مدير الديوان، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.