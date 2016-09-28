حمدان بن محمد: التحلي بالإيجابية يحقق النجاحات العلمية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أهمية تحلي الإنسان بالإيجابية لما لها من دور مهم في تحقيق النجاحات العلمية في مناحي الحياة كافة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي صباح أمس الذي عقد في مقره بأبراج الإمارات حيث تم مناقشة جملة من المشاريع والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها ملامح خطة التعليم العالي في دبي من خلال مجموعة من التوصيات والخطوات المستقبلية للارتقاء بمخرجات القطاع، وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس والمديرين العامين الأعضاء في المجلس.

مكانة

وبدأ أعضاء المجلس التنفيذي الاجتماع بمراجعة مجموعة من المواضيع التي تساهم في تحقيق المراكز الأولى للجهات الحكومية في الإمارة تعزيزاً لمكانتها ومركزها العالمي.

واستعرض أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعهم عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله والتي تضمنت ملخصاً استعرضت من خلاله الأمانة العامة للمجلس التنفيذي أهم وآخر المستجدات المتعلقة بأجندة المجلس التنفيذي للعام 2016 التي تركز عليها لتعكس رؤيتها في السعي إلى أن تكون حكومة وإمارة دبي ضمن أفضل حكومات العالم من خلال استراتيجيتها المتمثلة في تطوير الخطط والسياسات والإشراف على تنفيذها بفاعلية مع الاستمرار بتقديم الدعم والمساندة اللازمين لتطبيقها وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

مخرجات

من جانب آخر اطلع أعضاء المجلس على ملامح لخطة التعليم العالي في إمارة دبي من خلال مجموعة من التوصيات والخطوات المستقبلية للارتقاء بمخرجات قطاع التعليم العالي قدمتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية بناء على تحليل الوضع الحالي والتحديات الرئيسة في القطاع على صعيد المخرجات وحوكمة القطاع والتشريعات والقوانين الفاعلة، وجودة الموارد البشرية المتوفرة والموازنات التي تصرف في مجال البحوث والدراسات، بالإضافة إلى المدخلات الأخرى والتي تؤثر على جودة التعليم العالي.

كما قدمت هيئة الصحة بدبي عرضا تفصيليا حول منظومة تسعير الخدمات الصحية في إمارة دبي بناء على نظام حزم التشخيص المتماثل بحيث تشمل نظام تقييم جودة الخدمات الصحية ووضع إطار حوكمة يضمن الشفافية والحيادية في عملية التقييم وتفصيل مؤشر تكلفة تشغيل المنشآت الصحية.