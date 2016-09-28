محمد بن راشد: نحن دولـة شابة ونفخــــــــــــــــر بشبابنا والاهتمام بهم اهتمام بمستقبلنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية الاهتمام بالشباب ورفع إنتاجيتهم وزيادة ثقافتهم والارتقاء بطموحاتهم وأحلامهم، وقال سموه: «الاهتمام بهم اهتمام بمستقبلنا، وتنميتهم تنمية لدولتنا، نحن دولة شابة ونفخر بشبابنا».

جاء ذلك في تدوينات لسموه عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وشدد سموه على التركيز خلال الأيام القادمة على ملف الشباب في الدولة، لمعرفة أحلامهم، وطموحاتهم، وتحدياتهم، داعياً إلى إجراء الحوار الوطني حول الشباب.

وقال سموه: «الإخوة والأخوات نعتزم التركيز خلال الأيام القادمة على ملف الشباب في الدولة، أحلامهم، طموحاتهم، وتحدياتهم، ونريد إجراء الحوار الوطني حول الشباب.. ماذا نريد من الشباب؟ وماذا يريد الشباب منّا؟ وكيف نمكّنهم وندعمهم ونفعّل دورهم في وطنهم، وما هي القيم التي نريدها لشبابنا وشاباتنا، وكيف نرفع إنتاجيتهم، ونزيد ثقافتهم، ونرتقي بطموحاتهم وأحلامهم؟».

وأضاف سموه: «نريد أفكاراً واقتراحات على الوسم المرفق #الحوار_الوطني_حول_الشباب».

وقال سموه: «سأعقد الأسبوع القادم خلوة ليومين مع المسؤولين والشباب لمناقشة كافة الأفكار، وسندعو خلال خلوة الشباب جميع الجهات المعنية بملف الشباب، وأصحاب الأفكار الخلاقة والإيجابية على وسم #الحوار_الوطني_حول_الشباب».

وختم سموه تدويناته بالقول: «أغلبية شعبنا هم من فئة الشباب، الاهتمام بهم اهتمام بمستقبلنا، وتنميتهم تنمية لدولتنا، نحن دولة شابة ونفخر بشبابنا».

Ⅶ سموه: نريد حواراً وطنياً يحدد ماذا نريد من الشباب وماذا يريدون منّا

Ⅶ معرفة القيم التي نريدها لشبابنا وشاباتنا وكيف نرفع إنتاجيتهم ونزيد ثقافتهم ونرتقي بطموحاتهم وأحلامهم

Ⅶ سأعقد الأسبوع القادم خلوة ليومين مع المسؤولين والشباب لمناقشة كافة الأفكار