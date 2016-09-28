الإسماعيلية تستعد لمهرجان يوم السلام العالمى وبطولة الرياضات الشاطئية

قال الدكتور عادل رضوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، إنه بناء على خطة الدولة التشجيعية لحث الشباب على ممارسة الرياضة بشتى أنواعها، تستعد محافظة الإسماعيلية لاستقبال مهرجان يوم السلام العالمى وبطولة الرياضات الشاطئية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للطلائع، حيث يقام مهرجان يوم السلام العالمى فى الفترة من 29 سبتمبر إلى 30 سبتمبر تحت شعار "الفن طريقا للسلام" بمركز شباب الشيخ زايد بمشاركة عدد 800 شاب وفتاة من محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وجمعيات ومؤسسات الأيتام، ويهدف المهرجان إلى توطيد الصداقة بين طلائع المحافظات بالإضافة إلى تكريم الطلائع المتميزين فى الأنشطة المختلفة.

وأشار رضوان إلى أن تبدأ مراسم المهرجان يوم الخميس القادم باستقبال المشاركين على العشاء، ثم بدء التجهيزات يوم الجمعة بداية من الساعة التاسعة صباحا بمجموعة من البروفات والإعدادات الخاصة بالعروض حتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً، ثم أخذ راحة وغداء حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً ثم تبدأ أعمال الورش الفنية للفنون التشكيلية حتى الساعة الخامسة مساء لتبدأ بعد ذلك العروض الفنية المختلفة التى تستمر حتى الساعة السابعة، وتشمل عروض الكورال وأوبريت السلام والفنون التعبيرية و عرض عرائس الماريونت.