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تشغيل جهاز ردادرى ليلى وتركيب علامات إرشادية بمررو سوهاج

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تشغيل جهاز ردادرى ليلى وتركيب علامات إرشادية بمررو سوهاج تشغيل جهاز ردادرى ليلى وتركيب علامات إرشادية بمررو سوهاج

>سوهاج – عمرو خلف

 قام العقيد اشرف المرسي مدير إدارة مرور سوهاج والمقدم أحمد عبدالله مدير قسم التخطيط، بالاشراف على تركيب العلامات الارشادية المرورية واقامة المطبات الصناعية بهدف تقليل الحوادث المرورية على طريق المطار .

واوضح المرسي ، فى تصريحات صحفية،بانه تم تشغيل أول "جهاز رادارى" يعمل فى الليل لضبط متجاوزى السرعة على الطرقات، بطريق "سوهاج - البحر الأحمر"، ويعد الجهاز  هو الأول من نوعه فى محافظات الصعيد، لأن جميع أجهزة الرادار الموجودة تعمل نهارا فقط  مؤكدًا أن جهاز الرادار الجديد سيساهم بشكل كبير فى الحد من الحوادث المرورية على الطرق، وخاصة التى كانت تحدث فى فترات الليل لغياب الرقابة على السرعة.


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