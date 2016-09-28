اختيار صبحي بترجي أفضل رئيس تنفيذي لشركات الرعاية الصحية في 2016م

تم اختيار المهندس صبحي عبدالجليل بترجي رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، كأفضل رئيس تنفيذي لشركات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط للعام 2016 تقديراً لالتزامه ومساهمته الفعالة في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة. جاء ذلك خلال الحفل الكبير الذي أقيم في مدينة دبي لتوزيع جوائز أفضل الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط حيث تم اختيار 16 رئيساً تنفيذياً في العديد من المجالات. من جانبه، أكد المهندس صبحي بترجي أن هذه الجائزة ستكون دافعاً لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني لمواصلة جهودها لخدمة المجتمع من خلال تقديم خدمات طبية عالية الجودة عبر نماذج من الأعمال المبتكرة.

وبين المنظمون لهذه الجائزة أنه يتم اختيار الفائزين وفق معايير وأسس صارمة يتم من خلالها اختيار أفضل الرؤساء التنفيذيين الأكثر نجاحاً وتميزاً في مختلف المجالات في منطقة الشرق الأوسط وقد تم اختيار المهندس صبحي بترجي كأفضل رئيس تنفيذي لشركات الرعاية الصحية لنجاحه في إنشاء شبكة مستشفيات بمواصفة عالمية تقدم خدمات طبية عالية الجودة وسعيه الدؤوب لتحقيق رؤية مجموعة مستشفيات السعودي الألماني بأن تكون الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى تكريس جهوده حالياً لإنشاء صناعة طبية قوية تسهم في تطوير الخدمات الطبية بالمنطقة.