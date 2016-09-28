تعرفي على أحدث ساعة نسائية من "بيل اند روس"

استوحيت أحدث ساعة نسائية من "بيل اند روس" Bell & Ross من القبة السماوية، كالمحيط الشاسع المليء بالنجوم، مثل جزر تتلألأ في الظلام. الموديل BR S Diamond Eagle يتزين بمينا الساعة الزرقاء الداكنة، المضيئة بنجوم من الألماس، كقطعة مظلمة من السماء تم انتزاعها ووضعها في المعصم. هذه الساعة تدعوك إلى رحلة رائعة بين النجوم. رحلة ثابتة، تتحرك فقط من خلال انتقال العقارب. إقلاع فوري لرحلة ليلية أنيقة.

قبل فترة طويلة من بدايات الطيران، كانت النجوم تعد بالفعل علامات للسفر برا وبحرا. وهكذا في العصور القديمة، كان الملاحون يعتمدون على مواقع النجوم للتنقل في المحيطات. أشادت شركة Bell & Ross بهذه النجوم التي بدونها لما تمكن المسافرون من الوصول إلى وجهتهم. وللاحتفال بها، صممت العلامة التجارية الموديل BR S Diamond Eagle، ساعة رقيقة وعصرية، وهي أحدث إصدارات السلسلة المعقدة المخصصة للسيدات. ظهرت الساعة على شكل دائرة صغيرة داخل مربع رقيق، وضمت العديد من التفاصيل ذات الدلالة السماوية، مثل: مينا الساعة الزرقاء بلون الليل، والمؤشرات المعدنية اللامعة التي تتغلغل في الظلام والسبع قطع ألماس التي ترمز للنجوم البراقة. كلها تشكل درب التبانة على شكل مصغر من خلال ساعة.

ترتيب الأحجار الكريمة على مينا الساعة ينتج عنه رسمة للنسر. تجمع للنجوم الأسطورية المرئية من الأرض. أحجام قطع الألماس وتألقها يلبي مواصفات هذا التجمع من النجوم. سعت شركت Bell & Ross على أن تضفي على ساعتها الجديدة قوة النسر المذهلة، هذا الطائر الأسطوري الذي يمثل بعدا رمزيا كبيرا. فهو يمثل واحدة من سمات كوكب المشتري، إله السماء.لا عجب في أن يعتبر هذا الطائر المهيب ملك السماء، أو أسد الأجواء. انبساط جناحيه يشير إلى القوة، والسيطرة.