ننشر صور "مركب الموت" بعد انتشالها ونقلها إلى بوغاز رشيد

قرر المستشار على حسن، رئيس نيابة دمنهور الكلية بإشراف المستشار عبد العزيز عليوه المحامى العام لنيابات شمال دمنهو، حبس صاحب مركب الهجرة غير الشرعية التى غرقت قبالة سواحل مدينة رشيد و15 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات .

وكان اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، أكد أن فريقا من ضباط مباحث الأموال العامة، نجحوا فى إلقاء القبض على 16 فردا من مافيا الهجرة غير الشرعية المتورطين فى حادث مركب رشيد بينهم صاحب المركب التى غرقت قبالة سواحل مدينة رشيد ويدعى "على عبد النبى محمد أحمد" ومقيم بدمياط.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تحريات اللواء محمد خريصة مدير المباحث، توصلت إلى بيع المتهم للمركب لكل من "رمزى أبو ناصر، ورضا على حميدة" ويقيمان فى الجزيرة الخضرة مطوبس كفر الشيخ وتم ضبطهما.

وكشف مدير الأمن، عن مفاجأة أخرى وهى أن المركب تدعى "الرزق بإذن الله" وتم بيعها بمليون و400 ألف جنيه داخل مياه البحر المتوسط، وتمكن رجال المباحث من ضبط اثنين من سماسرة الهجرة غير الشرعية الذين شاركوا فى هذه الجريمة وهما "نعمة محمد عبده، وعطية الحبشى"، سماسرة ومقيمان بمحافظة كفر الشيخ.

كما تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية برئاسة اللواء محمد خريصة مدير الإدارة، من ضبط السيد أحمد نعمة الله، ومقيم بالدقهلية، وهو أحد أفراد طاقم المركب ليصبح إجمالى المتهمين الجدد فى واقعة مركب رشيد 16 فرد وإجمالى أعداد المتهمين بطاقم المركب 22 متهما حتى الآن .

وأضاف مدير الأمن، أنه نفاذاً لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين بتلك الواقعة (والمحددين ) قامت عدة مأموريات ضمت ضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية بالإشتراك وأمن دمياط وكفر الشيخ والدقهلية تنسيقاً وقطاع مصلحة الأمن العام .

أسفرت عن ضبط كل من:

أولاً : مالك وأطقم المراكب الغارقة "علي ع م" مالك المركب (الرزق بإذن الله ) محل الواقعة ومقيم رأس البر دمياط ، "السيد أ أ" صياد ( طاقم مركب) " الرزق بإذن الله" ومقيم المطرية دقهلية .

ثانياً : مالكو وأطقم المركبين المستخدمين بنقل المهاجرين من الشاطئ للمركب الغارقة "محمد ع أ" مالك مركب ( الحاج فتحي عابدين ) ،" فتح خ م " موظف بالآثار طاقم مركب ( الحاج فتحي عابدين ) ، "خالد خ م" طالب طاقم مركب ( الحاج فتحي عابدين ) ، " محمد ف أ " صياد طاقم مركب ( غزال الجديد ) ، "محمود ح ال" صياد طاقم مركب ( غزال الجديد ) ، "ناصر ال ر" صياد طاقم مركب (غزال الجديد) وجميعهم يقيمون برج رشيد .

كما تم ضبط باقي طاقم مركب صيد ( الحاج فتحي عابدين ) وهم كل من "عبد الله م ع" صياد، "نصر س ع" صياد ، "عمرو ع ك" صياد، "كريم ع ك ع"صياد، "محمد س أ" صياد ، "فتحي م ع" صياد وجميعهم يقيمون برج رشيد .

ثالثا: سماسرة الهجرة غير الشرعية المشاركين بتلك الواقعة "عطية ع ح" صياد ومقيم برج مغيزل مركز مطوبس كفر الشيخ ، " نعمة م ع" صياد ومقيم الجزيرة الخضراء مركز مطوبس كفر الشيخ وبحوزته مبلغ مالي قدرة مائة وعشرون ألف جنيه، حاسب آلي ( لاب توب)، هاتف محمول .

بمواجهتهم، اعترافوا باشتراكهم في ارتكاب الواقعة المشار إليها، وأضاف المتهم الأخير بتحصله على المبالغ المالية المضبوطة حوزته من أهالى المجنى عليهم نظير تهجير أنجالهم بطرق غير شرعية لدول أوروبية .

وبالعرض علي النيابة العامة، قرر المستشار على حسن رئيس نيابة دمنهور الكلية بإشراف المستشار عبد العزيز عليوه المحامى العام لنيابات شمال دمنهور حبس صاحب مركب الهجرة غير الشرعية التى غرقت قبالة سواحل مدينة رشيد و15 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات.