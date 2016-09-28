أخبار عاجلة

فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عبد المنعم سعيد: هيلارى كلينتون كسبت المعركة الشخصية ضد "ترامب"

Google+ Print
عبد المنعم سعيد: هيلارى كلينتون كسبت المعركة الشخصية ضد "ترامب" عبد المنعم سعيد: هيلارى كلينتون كسبت المعركة الشخصية ضد "ترامب"

>كتب مصطفى السيد

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية وخبير العلاقات الدولية، إن المناظرة الأولى  بين المرشحين الأمريكيين أخذت أهمية كبير لاقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية، مشيرا إلى أن المنافسين يحاولان استقطاب الناخبين فى الولايات التى لا تحسم قرار انتخابها لمرشح إلا فى آخر فترة من سباق الانتخابات الأمريكية.

 

وأضاف رئيس مركز الأهرام للدراسات، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن االمناظرة لم تركز بشكل كبير على السياسة الخارجية بين المرشحين باستثناء الحديث عن داعش والإرهاب وإيران وروسيا، لافتا إلى أنه فيما عادا ذلك كان الحديث عن السياسة الداخلية الأمريكية.

 

وأشار إلى أن المناظرة ركزت بشكل كبير على الجانب الشخصى لكلا المرشحين، لافتا إلى أن مرشحة الحزب الديمقراطى هيلارى كلينتون ذاكرت جيداً شخصية ، وقامت بالتحضير بشكل جيد للهجوم على منافسها، وهو ما ظهرت به المناظرة من توتر ترامب فى معظم الحديث، وهدوء كلينتون واستفزاز منافسها.

 

ولفت إلى أن مرشح الحزب الجمهورى أخذ يتكلم بطريقة تلقائية، وهو ما أظهر عليه الارتباك، مشيرا إلى أن هيلارى كلينتون كسبت المعركة الشخصية.

 

وفيما يخص الشرق الأوسط، أكد أن هيلارى كلينتون كانت واضحة فى حديثها بهزيمة داعش بمساعدة شركائها من الدول الإسلامية.

و بشأن ، قال الخبير فى العلاقات الدولية، إن الفرق بين المرشحين ليس كبيراً، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية بشكل عام تعلم أن مصر دولة ذات حضارة عريقة، وبلد الحرب والسلام.

وتابع:" يبدو أن مرشح الشعب الجمهورى ترامب مغامر، وليس لديه تدقيق فى الصراع العربى الإسرائيلى"، مشيرا إلى أن أفعال ترامب ضد المسلمين غير مضمونة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري "

«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري "

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك