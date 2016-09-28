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أهم 10 تصريحات مثيرة لـ "هيلارى" و ترامب "

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أهم 10 تصريحات مثيرة لـ "هيلارى" و ترامب " أهم 10 تصريحات مثيرة لـ "هيلارى" و ترامب "

>جرافيك أحمد جمال


>أهم 10 تصريحات مثيرة لـ "هيلارى" و ترامب " من طرف youm7

 

هيلارى كلينتون :

وصف النساء بـ"الكلاب" والـ"خنازير".

ترامب متهرب من تسديد 650 مليون دولار للضرائب

ترامب سأتخلص من "أبوبكر البغدادى"

ترامب قال تصريحات معادية للمسلمين

روسيا تحاربنا إلكترونياً وترامب يمدح "بوتين"

 

دونالد ترامب :

هيلارى كلينتون اتخذت قرارات سيئة عندما ذهب أوباما للعب الجولف

هيلارى سربت 30 ألف رسالة إلكترونية ,لا تمتلك خطة اقتصادية .

 هيلارى تسببت في فوضى عارمة بالشرق الأوسط  و تتحمل المسؤولية مع أوباما فى نشأة داعش 

هيلارى تريد أن تحمى العالم دون مقابل لتخسر أمريكا ملايين الدولارات.  

يجب إعادة النظر في علاقة أمريكا بتحالف الناتو الدولي .


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