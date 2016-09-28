

>أهم 10 تصريحات مثيرة لـ "هيلارى" و ترامب " من طرف youm7

هيلارى كلينتون :

ترامب وصف النساء بـ"الكلاب" والـ"خنازير".

ترامب متهرب من تسديد 650 مليون دولار للضرائب

ترامب سأتخلص من "أبوبكر البغدادى"

ترامب قال تصريحات معادية للمسلمين

روسيا تحاربنا إلكترونياً وترامب يمدح "بوتين"

دونالد ترامب :

هيلارى كلينتون اتخذت قرارات سيئة عندما ذهب أوباما للعب الجولف

هيلارى سربت 30 ألف رسالة إلكترونية ,لا تمتلك خطة اقتصادية .

هيلارى تسببت في فوضى عارمة بالشرق الأوسط و تتحمل المسؤولية مع أوباما فى نشأة داعش

هيلارى تريد أن تحمى العالم دون مقابل لتخسر أمريكا ملايين الدولارات.

يجب إعادة النظر في علاقة أمريكا بتحالف الناتو الدولي .