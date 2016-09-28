خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والمشايخ والوزراء والمواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض أمس أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة، والمعالي، وجموعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله -.

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين - أيده الله-.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير د. عبدالرحمن بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن محمد بن سعود، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن مقرن، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن مشاري، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مساعد بن سعود، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الأمير د. سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير د. تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الأمير د. محمد بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير د. نايف بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وكيل وزارة الحرس الوطني لشؤون الأفواج، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف، وصاحب السمو الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن تركي، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعد بن سعود، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مشاري، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير معتز بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير منصور بن سعد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مساعد، وصاحب السمو الأمير سلمان بن سعد بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن تركي بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سيف الدين بن سعود، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعد بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن مساعد، وصاحب السمو الأمير نايف بن بندر بن عياف، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبد الإله بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء.

الملك سلمان خلال الاستقبال

خادم الحرمين في حديث مع الشيخ صالح اللحيدان

خادم الحرمين يتحدث مع د. عبدالله التركي ويبدو الأمير فيصل بن بندر

خادم الحرمين يستقبل المواطنين

الملك سلمان مستقبلاً المشايخ

خادم الحرمين يصافح الحضور

الملك سلمان مستقبلاً المسؤولين والمواطنين

الملك سلمان مستقبلاً الأمراء والمواطنين