الحسين يؤكد حرص «واس» على تنويع منصات نشر الأخبار وقوالب الصحافة الرقمية

التقى رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين في مكتبه أمس مديرة الشؤون الإعلامية في شركة تويتر بمنطقة الشرق الأوسط كندة إبراهيم. وثمنت مديرة الشؤون الإعلامية في شركة تويتر في بداية اللقاء بالشراكة التي تربط (واس) بتويتر عبر حسابات الوكالة متعددة اللغات، مشيدة بحجم التأثير والتفاعل للحساب العربي @spagov الذي وصل عدد متابعيه لأكثر من مليونين وأربعمائة ألف متابع. من جهته، أكد رئيس وكالة الأنباء السعودية حرص الوكالة على تنويع منصات نشر الأخبار وقوالب الصحافة الرقمية، ومواكبة التقنية والتفاعل والتأثير بما يتواءم وهوية (واس) في الحقل الإعلامي بوصفها إحدى الجهات الإخبارية الرسمية. واستعرضت كندة إبراهيم عددا من الخدمات التقنية والإعلامية التي تقدمها شركة تويتر للمستفيدين عبر العرض المرئي شمل التحديثات الجديدة للتطبيق والمزايا والخدمات الجديدة التي تقدمها الشركة للحسابات المؤثرة. وفي نهاية اللقاء قدم الأستاذ عبدالله الحسين شكره وتقديره لمديرة الشؤون الإعلامية في شركة تويتر بمنطقة الشرق الأوسط ولشركة تويتر على الخدمات التي تقدمها لحسابات (واس) مقدرا جهودهم بما يعكس التطور التنموي التي تشهده المملكة في مختلف الأصعدة.

حضر اللقاء نائب رئيس وكالة الأنباء السعودية أحمد بن إبراهيم العوض، ومدير عام إدارة التحرير علي بن هجاد الزهراني ومدير إدارة الإعلام الإلكتروني إبراهيم بن عبدالله الروساء.