سعود بن نايف: الحج عبادة وليس «سياسة».. ونجح بالتنظيم المميز

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بأن الحج عبادة وليس "سياسة " والمشاكل السياسية لا يمكن حلها من خلال شعيرة الحج والمملكة منذ تأسيسها لم تستخدم الحج لمصالحها، وكل من يتجاوز في ذلك لن يجد منا إلا الوقوف بحزم وصلابة.

وقال سموه: الحمد لله أولاً وأخيراً أن وفق الله هذه البلاد أن يأتي إليها أكثر من مليوني حاج ويؤدون فريضتهم ويعدون إلى بلادهم سالمين غانمين وهذه نعمة كبرى نحمدالله عليها وعلينا بنفس الوقت أن نذكر أن هذا الأمر لم يأتِ بغياب جنسيات معينة أو فئات معينة بل أتى بالتنظيم المميز والتدريب العالي والهمة التي لا تعرف الكلل ولا الملل من إخوانكم أبناء القوات المكلفة بأمن الحج بجميع أفرعها وكان ولله الحمد حج مثالي ومر بسلاسة ولم يعكر صفوه ولله الحمد والمنة أي عارض فنحمد الله عز وجل أن من الله علينا وعلى بلادنا بخدمة ضيوف الرحمن وأدائهم مناسكهم وعودتهم لبلادهم سالمين غانمين.

وأشار سموه إلى أن اليوم الوطني ذكرى عزيزة على القلب.. ذكرى توحيد هذه البلاد العظيمة على يد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن تغمده الله بواسع رحمته وجزاه الله هو ومن معه خير الجزاء على ما قاموا به من عمل تاريخي يسجل في توحيد هذه البلاد الشاسعة تحت راية لا اله إلا الله محمد رسول الله وان كانت تتكرر هذه المناسبة في كل عام إلا أنه لابد أن نستحضرها بكثير من الفخر والاعتزاز.

وأشاد سموه بجهود منسوبي التعليم في بداية العام الدراسي الجديد.. وقال سموه: الأمم الآن تتزاحم بالعلم والمعرفة والتطور ونحن لسنا بأقل منهم فالأرقام لا تكذب فعدد براءات الاختراعات التي سجل بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن العام الماضي تجاوزت 200 اختراع وهذه مسجلة وموجودة ومصنفة، هذا عدا إنجازات أبنائنا وبناتنا في الخارج والحمدلله هذه نعمة عظمة يجب علينا المحافظة عليها بالدعاء.

مضيفاً سموه: في بعض الأحيان تمر ظروف محزنة من فقدان بعض إخواننا رجال الأمن في حوادث إرهابية فقد فقدنا رجلين من رجال الأمن قبل أسبوعين في هذه المنطقة وان شاء الله نحسبهم شهداء لقد لقوا ربهم دفاعاً عن دينهم وعن وطنهم.

وأكد سموه: بأن مثل هذه الحوادث تؤلمنا ولكن لن تهزنا ولا تقلل من عزيمتنا.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بالمجلس الأسبوعي "الاثنينية " بقصر الإمارة بالدمام لأصحاب السمو والفضيلة والمسؤولين والأهالي بالمنطقة ومدراء إدارات التعليم بالمنطقة.

كما تلقى سمو أمير المنطقة لوحة فنية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بريشة الطالب عبدالله الدقل الغامدي.

الأمير سعود بن نايف في المجلس الأسبوعي