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إطلاق سراح 37 موقوفاً بقضايا أمنية في عشرة أيام

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أطلقت الأجهزة الأمنية سراح 37 موقوفاً بقضايا أمنية من عدة جنسيات مختلفة خلال العشرة أيام الماضية، لعدم ثبوت إدانتهم، وألقت القبض على عشرة مقيمين سوريين في الشهر الجاري بتهم تتعلق بالإرهاب وتمويله، وما زالت قضاياهم في مرحلة رهن التحقيق.

جاء ذلك حسب تقرير أطلعت عليه "الرياض" عبر "نافذة تواصل" التابعة لوزارة الداخلية، حيث ذكرت آخر إحصائية أن 5285 متهماً في قضايا أمنية من 35 جنسية مختلفة موقوفون في سجون المباحث، وتشكل النسبة الأكبر من الموقوفين للمواطنين حيث بلغ عددهم 4376، فيما بلغ عدد الأجانب 909 متهمين. وتتابع سفارات عدد من الدول سير قضايا رعاياها الموقوفين.

5285 متهماً في السجون.. بينهم 4376 مواطناً

تجدر الإشارة إلى أن "نافذة تواصل" التابعة لوزارة الداخلية تحدث بياناتها أسبوعياً وتربط السجين بذويه ليكونوا على اطلاع دائم بحالة موقوفهم دون الحاجة للحضور لدور التوقيف أو الجهات المختصة.

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