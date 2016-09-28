بعثة المملكة في نيويورك تحتفل باليوم الوطني.. والحضور يرفعون التهنئة للقيادة عبر «الرياض»

احتفلت بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة وقنصلية خادم الحرمين الشريفين في نيويورك يوم أمس باليوم الوطني للمملكة وبمناسبة يوم في الرياض التي ترعاها أمانة مدينة الرياض.

وقد كان مندوب المملكة لدى الامم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي وأمين مدينة الرياض ابراهيم السلطان وقنصل خادم الحرمين الشريفين في نيويورك خالد بن محمد الشريف في استقبال ضيوف الحفل الكبير الذي جرى في مبنى الامم المتحدة.

وفي مقدمة المشاركين صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل ونائب الامين العام للامم المتحدة جان الياسون والمبعوث الاممي الى اليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ احمد والرئيس السابق للجمعية العامة للامم المتحدة ناصر النصر ومندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية السفيرة سامانثا بوار.

هذا الى جانب حضور ممثلي الدول العربية والاسلامية والصديقة في الامم المتحدة والقناصل المعتمدين لتلك الدول في نيويورك.

كما حضر الحفل اعداد من المواطنين السعوديين.

وتحدثت شخصيات حاضرة الحفل لـ "الرياض" رافعين التهنئة للقيادة.

الأمير تركي الفيصل قال: "سعدت بوجودي في احتفال اليوم الوطني وصادف في هذه المناسبة وجود معرض يوم الرياض، وآمل أن يتجول هذا المعرض في مدن امريكية اخرى وفي بلدان اخرى".

كما تحدث اسماعيل ولد الشيخ احمد المندوب الاممي لليمن، قائلاً: اغتنم هذه الفرصة بالتقدم بالتهنئة الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والى سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد والى شعب المملكة العربية السعودية باليوم الوطني.وقال إن فكرة "يوم في الرياض" كانت فكرة ممتازة خاصة لتوأمها مع رؤية 2030م.

وقال أمين مدينة الرياض ابراهيم السلطان: نحن هنا بناء على توجيه وموافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن نقوم بعرض مشاريع التطور في مدينة الرياض والتحديات التي تواجهها والاستفادة من خبرات الامم المتحدة في هذا الشأن. اما مندوب المملكة الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي فقال: من حسن الحظ ان تصاحب فعاليات اليوم الوطني في هذه السنة، فعاليات "يوم الرياض" الذي من خلاله تبرز هيئة تطوير الرياض القصة الحضارية المتكاملة للتطوير في مدينة الرياض.

كل ذلك من حيث النهضة الاقتصادية والعمرانية والانسانية والسكانية عبر نماذج بشرية وعبر مجسمات وصور معروضات تفاعلية، وسيستمر هذا العرض لمدة اسبوع كامل في الامم المتحدة ونتوقع ان يكون له صدى كبير.

وقال قنصل خادم الحرمين الشريفين في نيويورك خالد محمد الشريف: " اعوام تلو اعوام وسنين تتبعها سنين وراية التوحيد مرفوعة ووحدة شعب لا تفرق صفوفه دسائس ولا تعبث في وحدته وتوحيده اغراض حاقدة، رفع راية توحيده رجل حكيم ساسه بحكمته ووحدته بكلمة الحق: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، انه المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -. جعل شمالها يعانق جنوبها وشرقها يحضن غربها فاتلفت وتألفت.

وقال: بالأصالة عن نفسي ومشاركة زملائي العاملين في القنصلية ورعايا المملكة المتواجدين في ولاية نيويورك وما حولها، نرفع أجل التهاني والمباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وولي عهده الامين وولي ولي العهد والشعب السعودي الكريم ونسأل الله ان يحفظ مملكتنا والقائمين عليها ويحفظ شعبها وينعم عليها بالأمن والأمان والرخاء ويدحر عنها كيد الحاقدين.

المعلمي يستقبل الضيوف وبجانبه السلطان