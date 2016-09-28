أخبار عاجلة

فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تسيير أولى الرحلات من ألمانيا لشرم الشيخ أكتوبر.. و12 رحلة وافدة من إيطاليا

Google+ Print
تسيير أولى الرحلات من ألمانيا لشرم الشيخ أكتوبر.. و12 رحلة وافدة من إيطاليا تسيير أولى الرحلات من ألمانيا لشرم الشيخ أكتوبر.. و12 رحلة وافدة من إيطاليا

>كتبت ميرفت رشاد تصوير حسين طلال

أعلن محمد عبد الجبار، رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة، تسيير أولى الرحلات القادمة من ألمانيا إلى شرم الشيخ اعتبارا من أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالى عقب حادث مقتل الشاب الإيطالى "ريجينى" توقفت تماما، وبعد مرور شهرين من الحادثة أصبح هناك 3 طائرات ثم ارتفع العدد لـ 12 رحلة أسبوعيا قادمة من إيطاليا إلى المدن السياحية المصرية، لافتا إلى أن عدد الرحلات قبل حادث " ريجنيى" كانت تبلغ 60 رحلة أسبوعيا.  

 

من جانبه أعلن هانى شكرى، الرئيس التنفيذى لشركة" جى دبليو تى JWT "، عن إطلاق أكبر حملة ترويجية لمصر فى 13 سوقا سياحيا بالخارج من إجمالى 27 سوقا مستهدفا خلال الفترة المقبلة بتكلفة تتجاوز 20 مليون دولار، حيث  تم إطلاق الحملة فى السوق الألمانى الأسبوع الماضى، لافتا إلى استمرار الحملة لمدة 3 أشهر اعتبارا من سبتمبر الجارى بتكلفة 5 ملايين دولار.

 

وقال شكرى، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن الحملة الترويجية المتكاملة للمقصد السياحى المصرى بالخارج، والتى فازت بتنفيذها الشركة، إن الحملة الترويجية لمصر بالخارج توقفت منذ 5 سنوات،  مشيرا إلى أن فقدت الكثير من السياح لغيابها عن الترويج خلال هذه السنوات.

 

حضر المؤتمر كل من  هشام الدميرى، رئيس هيئة تنشيط السياحة، وعمرو عبد الغفار المدير الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية، ومحمد عبد الجبار رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة، ومحمد سلامة مدير الحملة الترويجية بالهيئة، والمستشارة الاعلامية لوزير السياحة أميمة الحسينى،  وعدد من وسائل الإعلام.

 

وأضاف شكرى أن الحملة بدأت بكل من "النمسا – الصين – انجلترا- المانيا – إيطاليا- أوكرانيا – فرنسا – بلجيكا- اليابان – أمريكا- الهند – هولندا "استعداد لحجوزات الشتاء والتى تبدأ من نوفمبر القادم .

وأشار الرئيس التنفيذى للشركة، إلى أنه عقد نحو 21 اجتماعا مع صناع القرار الألمانى لتحديد الوقت المناسب لإطلاق الحملة فى السوق الألمانى، واتفق الجميع أن النصف الثانى من سبتمبر الجارى أفضل توقيت، قائلا:" منظمو الرحلات الألمان أكدوا أن إطلاق الحملة فى أغسطس الماضى سيكون دون جدوى"، لافتا إلى وجود دراسات تم إعدادها لرصد سلوك السائح الألمانى فى التخطيط لرحلته حيث يبدأ اتخاذ القرار فى أكتوبر أو نوفمبر.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري "

«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري "

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك