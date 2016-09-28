"التعليم" تنتهى من تسليم الكتب لطلاب المدارس آخر الأسبوع

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع الكتب الدراسية ستكون مع الطلاب نهاية الأسبوع بنسبة كبيرة بحيث تصل جميع الكتب للطلاب فى المدارس دون نواقص معينة، مؤكدا أن هناك تشديدات على منظومة الغياب الالكترونى فى المدارس الثانوية لعودة الطلاب للمدارس.

وعقب مرور 4 أيام على بدء العام الدراسى الجديد، ظهرت فصول الثانوية العامة ببعض المدارس خاوية على عروشها خاصة فى محافظتي القاهرة والجيزة، حيث تفاجا وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى، فى اليوم الثانى من الدراسة، بحضور 3 طالبات بإحدى مدارس المعادى و13 طالبة أثناء تفقده مدارس الشيخ زايد بالجيزة.

من جانب آخر، أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة لن تتهاون فى اتخاذ الإجراءات التى نص عليها قانون التعليم الخاصة بتحويل الطالب إلى نظام المنازل حال تجاوزه نسبة الغياب المقررة.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع"، أن الوزارة كلفت مديرى المديريات التعليمية بإعداد تقارير أسبوعية بنسب الغياب على مستوى كافة المدارس الثانوى، مشيرة إلى أن عدد مدارس الثانوى على مستوى الجمهورية تجاوز الـ 2000 مدرسة.

وأشارت إلى أنه يتم احتساب عدد الأيام التى انقطع فيها الطالب عن المدرسة وبعدها يتم إنذار ولى أمره وفى حالة عدم الاستجابة يتم فصل الطالب وإعادة قيده مع تحويله لنظام المنازل، موضحة أن نظام المنازل يحرم الطالب من مميزات كثيرة مقارنة بالطالب المنتظم على رأسها عدم ترتيبه ضمن أوائل الثانوية العامة وأيضا حرمانة من الالتحاق بالكليات العسكرية.

وأوضحت أن الوزارة وفرت البديل لطلاب الثانوية العامة داخل المدرسة بتطبيق نظام المحاضرات، إضافة إلى منح الطالب حق اختيار المعلم الذى يرغب فى حضور المجموعات الدراسية معه فى أى مدرسة على مستوى الجمهورية وبالتالى ليس لدية عذر لانقطاعه عن المدرسة أو المطالبة بفتح مراكز الدروس الخصوصية.

وقالت المصادر إن الوزارة أتاحت فرصة للطالب الذى يرغب فى عدم الحضور بالتحويل إلى نظام المنازل من بداية العام الدراسى.

وكشفت المصادر، عن أن عدد كبير من المدارس الثانوية غير مرتبطة بشبكات الانترنت، كما أن الوزير فى جولاته طالب مديرى المدارس بربط المدرسة بشبكات الانترنت لربط مكتباتها ببنك المعلومات، الأمر الذى يؤكد أن الكثير من المدارس غير متصلة بالشبكات، مشددة على أن هناك تعميمات بضرورة ربط المدارس بالإنترنت لتسجيل الطلاب إلكترونيا وإرسال كشوف الغياب الإلكترونية إلى مركز التطوير التكنولوجى بالوزارة.