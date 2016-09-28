أخبار عاجلة

فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سقوط خلية إخوانية بهئية النقل العام تحرض على تعطيل حركة المواصلات فى البلاد

Google+ Print
سقوط خلية إخوانية بهئية النقل العام تحرض على تعطيل حركة المواصلات فى البلاد سقوط خلية إخوانية بهئية النقل العام تحرض على تعطيل حركة المواصلات فى البلاد

>كتب إبراهيم أحمد

قررت النيابة العامة، حبس 6 عاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية داخل "النقل العام" للتحريض على تنظيم إضرابات داخل الهيئة.

وكشفت التحقيقات مع المتهمين، أنهم استقطبوا مجموعة من العناصر وتكليفهم بالتحرك داخل أوساط العاملين بالمرفق بهدف الضغط على مسئولى الهيئة بهدف تنفيذ بعض المطالب الفئوية المتمثلة فى رفع الحوافز والبدلات الخاصة بالعاملين.

كما كشفت التحقيقات عن تحريض المتهمين لتلك العناصر التى استقطبوها والعاملين بالهيئة على تنظيم إضراب عن العمل وتعطيل حركة المواصلات خاصة فى بداية العام الدراسى الجديد بهدف إحداث أزمة مرورية فى البلاد.

وشملت المضبوطات مع المتهمين حاسب آلى عليه بعض المنشورات التحريضية وهاتف محمول وكمية من المنشورات المطبوعة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365