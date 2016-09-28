سقوط خلية إخوانية بهئية النقل العام تحرض على تعطيل حركة المواصلات فى البلاد

قررت النيابة العامة، حبس 6 عاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية داخل "النقل العام" للتحريض على تنظيم إضرابات داخل الهيئة.

وكشفت التحقيقات مع المتهمين، أنهم استقطبوا مجموعة من العناصر وتكليفهم بالتحرك داخل أوساط العاملين بالمرفق بهدف الضغط على مسئولى الهيئة بهدف تنفيذ بعض المطالب الفئوية المتمثلة فى رفع الحوافز والبدلات الخاصة بالعاملين.

كما كشفت التحقيقات عن تحريض المتهمين لتلك العناصر التى استقطبوها والعاملين بالهيئة على تنظيم إضراب عن العمل وتعطيل حركة المواصلات خاصة فى بداية العام الدراسى الجديد بهدف إحداث أزمة مرورية فى البلاد.

وشملت المضبوطات مع المتهمين حاسب آلى عليه بعض المنشورات التحريضية وهاتف محمول وكمية من المنشورات المطبوعة.