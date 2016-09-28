La Petite Robe Noire لمسة فرنسية في عطر غيرلان

إنّ هذه الباريسيّة التي لا تُقاوم تتّصل بتييري واسر. فما الذي تريده؟ تريد أن يبتكر لها ثوباً معطّراً جديداً يكون أنيقاً وأبديّاً، ويقدر على نقلها حيثما ترغب. ويقوم مرشدها، صانع العطور المستكشف، بتصميم ثوبٍ أزرق مثل كوكب الأرض مطرّز بدرجات لذيذة ومُدمنة. العطر يحادث المخيّلة، وتكون مخيّلتها غير محدودة. يسود على هذا الجوّشيء من السحر...

البندقيّة، نيويورك، موسكو... يقوم ماء العطر الكثيف "لا بوتيت روب نوار" La Petite Robe Noire Eau de Parfum Intense بإضفاء "لمسته الفرنسيّة" التي ليس لها مثيل. أثر عطريّ لذيذ، قارورة مزيّنة بفستان جديد وأنيق، وفيلم أصلي (من ابتكار Kuntzel+Deygas بالطبع!).

إنّها مغامرة حماسيّة جديدة بانتظار أن تستكشفوها على الفور...

في البندقيّة، تسافر باريسيّتنا المفضلة إلى مدينة القضاة. وتماماً مثل سائق زورق غريب وفائق الجاذبيّة، تجذب الحمام في ساحة القديس مارك في أثر عطرها الجديد...

هذه الأحذية مصنوعة للمشي...

نيويورك

نيويورك، المدينة التي لا تنام أبداً... نجدها بين ناطحات السحاب حيث تتدفّق الومضات والاستفسارات عندما تمرّ:

"هل رأيتموها؟ إنّه أثرها، إنّه هذا التوقيع، إنّها هي!"

عطر لا يُقاوم

ماء عطر كثيف EAU DE PARFUM INTENSE

تقول دلفين جيلك التي ساهمت في ابتكار هذه التركيبة الجديدة: "إنّ العطر الزهريّ نهِم وجذاب ولذيذ. إنه مغنطيس فعلي يجعلكِ ترغبين بإفاضة البشرة بالقبلات". إكتشفي نغمة جديدة حيث يمتزج توافق غزل البنات مع مركّب "جرليناد" Guerlinade كمزيج لذيذ من درجات الفانيليا الشهيّة ومركّز الورد البلغاري. وتقوم رشّة من ليمون البرغموت مقترنةً مع درجة التوت البرّي بالكشف عن كامل طاقة العطر. وهي تترافق مع المسك الأبيض الناعم والتوافق الغنيّ بعطر الأخشاب من خشب الصندل وعشبة البتشول اللذين يتمتّعان بأثر مذهل.

لن يتمكّن أحد من مقاومة هذا الإرهاف الحسّي

تحصل قارورة "لا بوتيت روب نوار" La Petite Robe Noire على ثوبها الجديد والأنيق للذهاب في رحلة من موسكو إلى نيويورك. وتقوم جاذبيّة ماء العطر الكثيف Eau de Parfum Intense هذا بممارسة سحرها وتستمرّ بلفت الأنظار حتّى بعد مرورها...

قارورة مرهفة

لا يمكنكِ أن تبعدي نظركِ عنّي. أُعجبكِ، أليس كذلك؟

يأتي زجاج القارورة الأسطوريّة "للقلب المقلوب" بلون أزرق كحلي ساحر ومذهل. ويتمّ الكشف عن تصميم الثوب الجديد بشكل مظلّل – فهو يترك الكتفَين عاريَين ويبدو وكأنّه جاهز للطيران عند أقلّ حركة.

أي ثوب سترتدينه اليوم؟

تضمّ مجموعة عطور "لا بوتيت روب نوار" La Petite Robe Noire أربعة فساتين تختارين منها ما يلائم مزاجكِ ومناسبتكِ.

ماء العطر EAU DE PARFUM

تصميم أبدي، فائق الأناقة، وجذاب بشكلٍ ملفت. إنّ العطر الأصلي هو العطر الضروري الغنيّ بعطر الفاكهة والأزهار، حيث تمتزج درجات الورد والكرز مع أفخر الدرجات السوداء في مجال صناعة العطور – الشاي الأسود وحبوب التونكا وعشبة البتشول – للفت نظر أكبر الغاوين.

ماء التواليت EAU DE TOILETTE

ثوب خفيف من دون أكتاف. يعبر عن كامل سعادة العيش لدرجات نضرة غنيّة بعطر الأزهار، تنيرها درجات الورد والفاكهة الحمضيّة التي يعتّقها المسك الأبيض الناعم.

ماء منعش EAU FRAÎCHE

إنّه ثوب مقوّر ومزيّن ببتلات معطّرة. لا يُمكن أن ننسى أثره الأخضر المتفجر والغني بعطر الأزهار الذي يتمّ خياطته بحريّة مع الفستق والأفندي بخفّة بتلات الورد والفريزيا.

ثوبي الأنيق

ماء عطر كثيف EAU DE PARFUM INTENSE

أنيق وساحر بشكلٍ لا يقاوم، يقوم هذا العطر النهم والغنيّ بدرجات الأزهار بمزج درجة غزل البنات مع الفانيليا والورد البلغاري بشكلٍ لذيذ. ويضمّ التوافق درجة متلألئة من التوت البرّي وثنائي غنيّ بأناقة بعطر الأخشاب مع خشب الصندل وعشبة البتشول اللذين يبرزهما المسك الأبيض الناعم.