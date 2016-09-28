انطلاقة مميزة لـ"شوارزكوف بروفيشنال" في دولة الإمارات

شهدت العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال العناية بالشعر، "شوارزكوف بروفيشنال Schwarzkopf Professional"، الانطلاقة الأولى في دبي، عاصمة الموضة في الشرق الأوسط. وتم إطلاق العلامة التجارية المملوكة لعملاق المنتجات الاستهلاكية الألمانية "هينكل"(Henkel) ، عبر شراكة مع "دي بي دي هولدينج DBD Holding"، الموزع الرسمي لمنتجات "شوارزكوف بروفيشنال" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد "شوارزكوف بروفيشنال" رائدة مجال العناية بالشعر منذ ما يزيد على 118 عاماً، قدّمت خلالها علامات تجارية ملهمة ومبتكرة، بالإضافة إلى تقنيات وخدمات متعلقة بها، يوفرها فريق من الخبراء المتخصصين.

ويعتبر شغف "شوارزكوف بروفيشنال" بابتكار مظهر جميل للشعر يثق به المستهلك دافعاً وراء طموح العلامة التجارية، ويتجلى ذلك بوضوح عبر مجموعتها الواسعة من المنتجات التي تشمل: صبغات ومصففات الشعر والعديد من المنتجات المميزة للعناية بالشعر. وتستهدف منتجات "شوارزكوف بروفيشنال" مصففي الشعر والمستهلكين على حد سواء، وتشمل محفظة منتجاتها علامات تجارية مثل: "إيجورا"، و"أوسيس+"، و"بلوندمي"، و"بي سي بوناكور" و"إسينسيتي".

وبالتزامن مع إطلاق العلامة التجارية للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت "شوارزكوف بروفيشنال" مجموعتها لألوان موسم خريف/شتاء 2016-2017 ضمن حدث خاص أقيم في الوجهة المفضلة لعشاق الموضة في دبي: فندق "جروفنر هاوس". وضمن هذه الفعالية التي استضافتها سفيرة ألوان "شوارزكوف بروفيشنال" العالمية ومصففة الشعر المعروفة ليزلي جينيسون، تم الكشف عن أبرز التوجهات المرتقبة في مجال تصفيف الشعر خلال الموسم المقبل، إضافة إلى إطلاق منتتجات وألوان خاصة تم إعدادها حصرياً لتلبية الاحتياجات المحددة لذوي الشعر الأشقر.

وفي إطار خططها الرامية إلى ترسيخ موقعها المميز في المنطقة وتسليط الضوء على خبراتها الاستثنائية في مجال العناية بالشعر، أقامت "شوارزكوف بروفيشنال" أيضاً مركز "ASK Schwarzkopf”" للتدريب بمنطقة القوز في دبي، والذي يعنى بتدريب مصففي الشعر المحترفين، بالإضافة إلى الهواة الراغبين بصقل مهاراتهم. ويهدف المركز إلى تعليم وتدريب مصففي الشعر والمصممين ومالكي الصالونات على أحدث تقنيات تصفيف الشعر وآخر صيحات الموضة، فضلاً عن تطوير المهارات العملية التي يحتاجونها لإنجاح أعمالهم. وترمز أحرف "إيه إس كيه" اختصاراً لكلمات: السلوك، والمهارة والمعرفة، وتعبر عن إمكانية مصففي الشعر في مكاملة أحاسيسهم وأناملهم وأفكارهم للعمل بشكل متزامن.

وبهذه المناسبة، قال سيمون إليس، نائب الرئيس العالمي لِـ "شوارزكوف بروفيشنال": "نجحت علامتنا التجارية في تحقيق حضور قوي في ما يزيد على 125 دولة حول العالم، ولطالما تطلعنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها من الأسواق التي نود التركيز عليها، ويسرنا من هذ المنطلق أن نعلن من دبي انطلاقتنا الرسمية الأولى في الدولة التي أصبحت وجهة أولى لعشاق الموضة، الأمر الذي ينسجم تماماً مع رؤية علامتنا التجارية المرتكزة على قيم الابتكار والمصداقية والجودة والثقة والكفاءة".

وأضاف إليس: "لا شك بأن عقد الشراكات العملية البنّاءة حول العالم هو عنصر محوري في أسلوب عملنا، وهي في صميم فلسفة علامتنا التجارية التي تميّزنا عن سوانا. ولضمان المحافظة على مكانتنا الرائدة وتلبية الاحتياحات المتنامية لقاعدة عملائنا التي تبحث عن كل ما هو راقٍ ومميز، فإننا حريصون على إبداء التزامنا العميق والجاد تجاه أهم شركائنا وهم بالطبع مصففو الشعر، فالشراكات الحقيقية هي التي تحقق مزايا فعلية للطرفين، وتستمر مدى الحياة".

وفي الوقت الذي تتمتع فيه العلامة التجارية بحضور قوي في مناطق أخرى على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعاونت "شوارزكوف بروفيشنال" مع شركة التوزيع الرائدة "دي بي دي هولدينج" لتكون الأخيرة الموزع الرسمي لمنتجاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولم يقتصر نشاط "دي بي دي" في السابق على العمل مع "شوارزكوف"؛ بل عملت كموزع مرموق لعدد من العلامات التجارية الكبرى في المنطقة.

ومن جانبه، يقول ستيفن دير بدروسيان رئيس شركة "دي بي دي هولدينج"، ورئيس مجلس الإدارة: "تعود شراكتنا مع ’شوارزكوف بروفيشنال‘ في أجزاء أخرى من المنطقة إلى بداية الخمسينات، حققنا خلالها العديد من الإنجازات البارزة. ونشهد اليوم بداية شراكتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن فخورون للغاية بكوننا الموزع الرسمي لهذه المجموعة الموثوقة، وعالية الجودة، من منتجات العناية بالشعر داخل هذه السوق التي تولي توجهات الموضة العصرية اهتماماً كبيراً".