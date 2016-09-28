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حبس عاطل لترويجه أسلحة نارية وذخيرة بالبساتين

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حبس عاطل لترويجه أسلحة نارية وذخيرة بالبساتين حبس عاطل لترويجه أسلحة نارية وذخيرة بالبساتين

>كتبت أمانى الأخرس

قررت نيابة البساتين حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، تخصص فى ترويج الأسلحة النارية والذخائر، وبحوزته 3 أسلحة نارية وذخيرة، اعترف بحيازتهم بقصد ترويجها والاتجار فى الأسلحة، فتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تعود الواقعة عندما تلقى المقدم وائل غانم، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، معلومات مفادها قيام "الأمير ع خ " 30 سنة، عاطل، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر وأنه يتخذ من مسكنه مكانا لنشاطه الإجرامى.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم، من ضبطه وعثر بمسكنه على 3 سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش عيار 12مم، وفرد خرطوش عيار 12مم، وطبنجة صوت معدلة عيار 9مم و3 طلقات من ذات العيار).

والذى اعترف فى التحقيقات بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20446 لسنة 2016م جنح القسم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه.

 


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