تقرير في الجول – الكاف يوضح لماذا وضع مصر في التصنيف الثالث رغم التساوي مع توجو

وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قواعد احتساب التصنيف لترتيب المنتخبات الـ16 المتأهلين لنهائيات أمم إفريقيا 2017 والتي حلت فيها مصر ثالثا.

وأعلن الكاف يوم الثلاثاء عن تصنيفات المنتخبات بعد الاجتماع الذي عقد يوم الأثنين في القاهرة.

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وستجرى القرعة يوم 19 أكتوبر في ليبرافيل بالجابون قبل البطولة التي ستنطلق خلال الفترة من 14 يناير وحتى الخامس من فبراير 2017.

أولا) طريقة احتساب النقاط بناء على المشاركات التالية:

- نهائيات أمم إفريقيا (2012 و2013 و2015)

- تصفيات أمم إفريقيا (2013 و2015 و2017)

- نهائيات كأس العالم 2014

- تصفيات كأس العالم 2014

ثانيا) المعادلة

أ - أمم إفريقيا

يحصل بطل أمم إفريقيا على (8 نقاط) والوصيف (6 نقاط) والمتأهل لنصف النهائي (4 نقاط) وربع النهائي (3 نقاط) ونقطتين لصاحب المركز الثالث في المجموعة، ونقطة لرابع المجموعة.

وأعطى الكاف أهمية للبطولات الأحدث، بحيث يتم ضرب عدد النقاط الماضية في المعامل (3) في نسخة 2015 و2 في 2013 و1 في 2012.

ب – تصفيات كأس أمم إفريقيا

يحصل متصدر المجموعة على (4 نقاط) والثاني (3 نقاط) والثالث (نقطتين) والرابع (نقطة واحدة).

ويتم ضرب النقاط في (2) في تصفيات 2017، وفي (1) لتصفيات 2015، وفي (0.5) لتصفيات 2013.

بينما نسخة 2013 يحصل المتأهلون على 3 نقاط ونقطتين للمنتخبات التي فشلت في التأهل من الدور الثاني، ونقطة لمن خرج من الدور الأول للتصفيات.

ج – نهائيات كأس العالم

يحصل الفائز على 20 نقطة، الوصيف على 12 نقطة، المتأهل لنصف النهائي يحصل على 10 نقاط، والمتأهل لربع النهائي يحصل على 8 نقاط، وست نقاط لدور الـ16 وأربع نقاط لثالث المجموعة وثلاث نقاط لرابع المجموعة.. كل هذا مضروبا في المعامل (2).

د – تصفيات كأس العالم

يحصل المتأهل لكأس العالم على (7 نقاط) ويحصل المنتخب الذي وصل للدور الإقصائي على (5 نقاط) ويحصل وصيف دور المجموعات على (3 نقاط) ونقطتين للثالث ونقطة للرابع، ويتم ضربه في المعامل (1).

ثالثا – النتيجة:

وفقا للمعادلة السابقة فقد جمعت مصر 15.5 نقطة وهو نفس عدد النقاط التي حصل عليها منتخب توجو، ولكن..

وضع الكاف الأولوية لمصر على توجو بناء على أكبر عدد من النقاط التي حصل عليها المنتخب في آخر منافسات رسمية أقيمت.. والتي هي تصفيات أمم إفريقيا 2017.

فقد جمعت مصر من المجموعة السابعة في التصفيات 10 نقاط والتي انسحبت منها تشاد، فيما جمعت توجو 11 نقطة من المجموعة الأولى وحلت وصيفا لتونس وليبيريا ثالثا وجيبوتي رابعا بلا أي نقاط.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الكاف أنه تم إلغاء نقاط توجو مع جيبوتي (صاحب المركز الأخير) والتي لم تحصل على أي نقطة، فتم خصم ست نقاط من توجو لتتفوق مصر وتحتل الترتيب 12 بين المنتخبات.