خبر في الجول – المنيري إلى منتخب الشباب وزين طبيبا للزمالك

يعود مصطفى المنيري طبيب الزمالك إلى موقعه على رأس الجهاز الطبي لمنتخب الشباب بداية من يوم الأربعاء.

وتولى المنيري مسؤولية الجهاز الطبي للزمالك في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بتأهل الفريق للنهائي.

وعلم FilGoal.com أن أيمن زين طبيب منتخب مصر لكرة الصالات سيتولى مسؤولية الجهاز الطبي للزمالك خلفا للمنيري.

وعلق المنيري لـFilGoal.com قائلا: "فترة عملي بالزمالك كطبيب مؤقت انتهت حسب الاتفاق المبرم مع الإدارة البيضاء والذي كان مقررا حتى 25 من الشهر الجاري".

وأضاف "سأعود للعمل مع منتخب الشباب وأشكر المسؤولين على الفترة التي قضيتها معهم".

وأتم "أتمنى فوز الزمالك ببطولة إفريقيا، وسأدعم الفريق من الملعب".

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن استمرار المنيري لكن انتهى الأمر إلى تعيين أيمن زين.

واتفق الزمالك مع زين في وقت سابق لكنه طلب مهلة للعودة من كولومبيا إذ أنه رافق بعثة منتخب مصر في كأس العالم قبل الخروج على يد الأرجنتين في ربع النهائي.

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