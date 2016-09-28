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تقرير في الجول - 10 أرقام قياسية من مباريات الثلاثاء في دوري الأبطال

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تقرير في الجول - 10 أرقام قياسية من مباريات الثلاثاء في دوري الأبطال تقرير في الجول - 10 أرقام قياسية من مباريات الثلاثاء في دوري الأبطال

ولدت الكثير من الأرقام القياسية وتحطمت بعض الأرقام الأخرى وظهر العديد من الإحصائيات لأول مرة بعد انتهاء مباريات يوم الثلاثاء الكروي الأوروبي.

وأقيمت خلال الثلاثاء 8 مباريات في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال، ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز الأرقام القياسية والإحصائيات لهذه المباريات:

1- أصبح ليستر سيتي أول فريق إنجليزي يفوز في أول مباراتين في تاريخه في دوري أبطال أوروبا.

2- رفع كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد رصيده من الأهداف إلى 18 هدفا عندما يواجه الأندية الألمانية مع الفريق الملكي والتي وصلت إلى 16 مباراة.

3- في 6 مباريات لم يفز ريال مدريد على بروسيا دورتموند في ملعب سيجنال إيدونا بارك حيث خسر 3 وتعادل في مثلهما.

4- أصبح أندريه شورله أول لاعب ألماني يسجل في دوري أبطال أوروبا مع 4 أندية مختلفة باير ليفركوزن، تشيلسي، فولفسبورج وبورسيا دورتموند.

5- في أخر 17 مباراة لإشبيلية على أرضه في المسابقات الأوروبية فاز في 15 وخسر في مباراتين وخرج بشباك نظيفة في 10 مباريات.

6- في أخر 9 مباريات له كلاعب ومدرب لم يفز زين الدين زيدان في الملاعب الألمانية حيث خسر في 5 وتعادل في 4.

7- في مفارقة طريفة ريال مدريد لم يفز في أخر ثلاث مباريات أمام أندية ترتدي القميص الأصفر "فياريال ولاس بالماس في الليجا وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا".

8- لم يخسر ريال مدريد في أخر 23 مباراة من مرحلة المجموعات من دوري أبطال حيث فاز في 18 وتعادل في 5.

9- لأول مرة منذ 10 سنوات ريال مدريد يتعادل في 3 مباريات متتالية. أخر مرة حدث ذلك كان في أبريل من عام 2006.

10- يعد كريستيانو رونالدو أكثر لاعب سجل خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا برصيد 44 هدف.

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