ليلة_الأبطال بالفيديو - صواريخ ورباعيات ضمن أهداف الثلاثاء الكروي

شهد الثلاثاء الكروي الأوروبي العديد من الأهداف المثيرة والأحداث الساخنة خلال مباريات دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت خلال الثلاثاء 8 مباريات في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

المجموعة الخامسة

في هذه المجموعة حقق توتنام الإنجليزي الفوز على سيسكا موسكو الروسي بهدف دون رد سجله النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين. (شاهد أهداف المباراة)

في المجموعة ذاتها تعادل موناكو فريق الإمارة الفرنسية أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدف لكل فريق. (شاهد أهداف المباراة)

المجموعة السادسة

أما في قمة مباريات اليوم تعادل ريال مدريد الإسباني خارج ملعبه أمام بروسيا دورتموند الألماني بهدفين لكل فريق.

سجل أهداف ريال مدريد كل من كريستيانو رونالدو ورفاييل فاران، بينما سجل أهداف دورتموند كل من بيير أوباميانج وأندري شورليه. (شاهد أهداف المباراة)

في المباراة الثانية لهذه المجموعة حقق سبورتنج لشبونة البرتغالي الفوز بهدفين دون رد على ليجا وارسو البولندي. (شاهد أهداف المباراة)

المجموعة السابعة

حقق فريق ليستر سيتي الإنجليزي الفوز الثاني له على التوالي في دوري الأبطال أمام بورتو البرتغالي بهدف دون رد سجله إسلام سليماني. (شاهد أهداف المباراة)

واستطاع فريق كوبنهاجن الدنماركي سحق ضيفه كلوب بروج البلجيكي برباعية نظيفة. (شاهد أهداف المباراة)

المجموعة الثامنة

العملاق الإيطالي يوفنتوس سحق مضيفه دينامو زغرب برباعية نظيفة سجلها داني ألفيش وإيجواين وديبالا. (شاهد أهداف المباراة)

بينما استطاع إشبيلية الإسباني تحقيق الفوز على ضيفه ليون الفرنسي بهدف دون رد. (شاهد أهداف المباراة)