تعيين ساوثجيت مدربا مؤقتا لمنتخب إنجلترا

(إفي): تولى جاريث ساوثجيت تدريب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم في المباريات الأربع المقبلة أمام كل من مالطا وسلوفينيا واسكتلندا وإسبانيا، لحين تعيين بديل للمدير الفني المقال سام ألاردايس.

وسيقود ساوثجيت، المدرب الحالي لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاما، "الأسود الثلاثة" بعد إقالة ألاراديس لثبوت تورطه في قضية فساد متعلقة بصفقات انتقالات لاعبين، بعد نحو شهرين فقط من توليه المسؤولية.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان اليوم "سيقود ساوثجيت المنتخب الوطني الاول في الاستحقاقات الأربعة المقبلة أمام مالطا وسلوفينيا واسكتلندا وإسبانيا، إلى حين تعيين مدرب جديد".

ومن المنتظر أن تستقبل إنجلترا، التي بدأت مرحلة التصفيات لمونديال 2018 بفوز على سلوفينيا (1-0)، مالطا على ملعب ويمبلي في 8 أكتوبر المقبل، قبل أن تواجه سلوفينيا بعدها بثلاثة أيام.

وسيخوض المنتخب الإنجليزي المباراة الثالثة في التصفيات على أرضه أمام اسكتلندا في 11 نوفمبر. كما تواجه إسبانيا في لندن في مباراة ودية بعدها بأربعة أيام.