أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تعيين ساوثجيت مدربا مؤقتا لمنتخب إنجلترا

Google+ Print
تعيين ساوثجيت مدربا مؤقتا لمنتخب إنجلترا تعيين ساوثجيت مدربا مؤقتا لمنتخب إنجلترا

(إفي): تولى جاريث ساوثجيت تدريب الإنجليزي لكرة القدم في المباريات الأربع المقبلة أمام كل من مالطا وسلوفينيا واسكتلندا وإسبانيا، لحين تعيين بديل للمدير الفني المقال سام ألاردايس.

وسيقود ساوثجيت، المدرب الحالي لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاما، "الأسود الثلاثة" بعد إقالة ألاراديس لثبوت تورطه في قضية فساد متعلقة بصفقات انتقالات لاعبين، بعد نحو شهرين فقط من توليه المسؤولية.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان اليوم "سيقود ساوثجيت المنتخب الوطني الاول في الاستحقاقات الأربعة المقبلة أمام مالطا وسلوفينيا واسكتلندا وإسبانيا، إلى حين تعيين مدرب جديد".

ومن المنتظر أن تستقبل إنجلترا، التي بدأت مرحلة التصفيات لمونديال 2018 بفوز على سلوفينيا (1-0)، مالطا على ملعب ويمبلي في 8 أكتوبر المقبل، قبل أن تواجه سلوفينيا بعدها بثلاثة أيام.

وسيخوض المنتخب الإنجليزي المباراة الثالثة في التصفيات على أرضه أمام اسكتلندا في 11 نوفمبر. كما تواجه إسبانيا في لندن في مباراة ودية بعدها بأربعة أيام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق