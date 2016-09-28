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تقرير في الجول - قبل مواجهة النني وعمر جابر.. 5 لحظات مصرية تاريخية في دوري أبطال أوروبا

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تقرير في الجول - قبل مواجهة النني وعمر جابر.. 5 لحظات مصرية تاريخية في دوري أبطال أوروبا تقرير في الجول - قبل مواجهة النني وعمر جابر.. 5 لحظات مصرية تاريخية في دوري أبطال أوروبا

"ابن النيل ابن الفراعنة وواحد من أساطير بازل ينقل أسطورة الأهرامات في ملعب ستامفورد بريدج".. كان هذا تعليق معلق مباراة تشيلسي وبازل عندما سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفه الشهير في مرمى الفريق الإنجليزي خلال دوري أبطال أوروبا.

ويستعد النجوم المصريين في الملاعب الأوروبية للظهور مجددا في دوري الأبطال خلال الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

ويتواجه الثنائي محمد النني لاعب وسط أرسنال وعمر جابر ظهير أيمن بازل عندما يلتقي الفريقين الإنجليزي والسويسري في الجولة ذاتها.

وخلال ظهور المصريين سابقا في دوري الأبطال كان لهم العديد من اللحظات والأهداف المميزة العالقة حتى الآن في أذهان الجماهير المصرية.

وفي هذا السياق يستعرض معكم FilGoal.com أبرز لحظات النجوم المصريين في دوري أبطال أوروبا.

أحمد حسام ميدو في ريال مدريد

سجل أحمد حسام ميدو مهاجم منتخب السابق هدفا تاريخيا في مرمى ريال مدريد الإسباني خلال مباراة الفريقين في دوري الأبطال موسم 2003.

وانتهت هذه المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف الذي سجله ميدو.

هدف محمد النني في برشلونة

النجم المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال كان من اللاعبين القلائل الذي سجل هدفا في دوري أبطال أوروبا.

وكان هدف النني تاريخيا في مرمى برشلونة خلال مباراة الفريقين في إياب ربع نهائي دوري الأبطال موسم 2015/2016 والتي انتهت بفوز برشلونة 3-1.

هدف محمد صلاح الأول في تشيلسي

في دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2013/2014 استطاع محمد صلاح لاعب روما الحالي تسجيل هدفا في فوز فريقه بازل السويسري على تشيلسي الإنجليزي بهدفين لهدف في مباراة الدور الأول بملعب ستامفورد بريدج.

هدف محمد صلاح الثاني في تشيلسي

وفي مباراة الدور الثاني لبازل أمام تشيلسي استطاع محمد صلاح زيارة شباك الفريق الإنجليزي مرة أخرى وسجل هدف فوز فريقه بالمباراة.

هدف محمد صلاح في ليفركوزن

مرة أخرى ظهر محمد صلاح وسجل هدفا في دوري الأبطال لكن بقميص روما الإيطالي في الفوز على باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ودخل محمد صلاح تاريخ نادي روما بعدما سجل هدفا في مرمى ليفركوزن في دور المجموعات للبطولة موسم 2015/2016 ويعد هذا الهدف هو أسرع هدف لروما في تاريخ دوري الأبطال.

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