مستغانمي تقدّر اعتذار عابد فهد وتبرىء مروان خوري وتعاتب أمال بشوشة وتتوعّد الشيشكلي

بيروت_ هيام بنوت

لا يزال الجدال دائراً بين أحلام مستغانمي ومتابعيها عبر "تويتر"، بعد فضيحة سرقة الكاتبة السورية نور الشيشكلي حوار ثلاثيات مسلسل "مدرسة الحب" عن روايتها " الأسود يليق بك" والتي كانت احلام مستغانمي قد افتتحته بتعليق كتبت فيه يجب استبدال اسم مسلسل "مدرسة الحب" بمدرسة السرقة".

وفي تعليق لها على موضوع سرقة روايتها، أشادت أحلام مستغانمي باعتذار الفنان عابد فهد منها، ولكنها عتبت على الفنانة أمال بشوشة لعدم إخبارها بالسرقة خصوصاً وأنها تحفظ روايتها، وبرأت الفنان مروان خوري حين قالت إنه ملحن قصائدها لكنه لم يقرأ الرواية، أما الهجوم الاكبر فطال الكاتبة نور الشيشكلي حين توعدتها بالقول " سأتواصل معها قانونياً".

وكان آخر تعليق للكاتبة أحلام مستغانمي عبر حسابها على موقع "تويتر"، حول موضوع سرقة روايتها "الأسود يليق بك" تغريدة كتبت فيها "هنا أحبتي اتمنى ان يتوقف الجدل. وحدها نور الشيكلي كاتبة السيناريو لم نسمع لها صوتا!) تنتظرني أعمال كثيرة. سلاماً للجميع"، وذلك بعد سلسلة تغريدات تواصلت خلالها مع المتابعين.

وكانت أحلام مستغانمي ردت على تغريدة تسأل عما إذا تم التواصل بينها وبين نور الشيشكلي، قائلة " أبداً سأتواصل معها قانونياً. الوحيد الذي إتصل معتذراً هو القدير الفنان عابد فهد .قال" والله لو كنت أعرف لما سمحت بهذا أنت غالية علي جداً وقدرك كبير".

أما على تغريدة ترحيب تشيد باعتذار عابد وتقول "إعتذار الفنان عابد فهد شي مطمئن وليس مستغرب عليه وصديقيني استاذة أحلام . امل بشوشة مسألة وقت وسوف تعمل مثل الإستاذ فهد". فعلقت مستغانمي قائلة "مسألة وقت؟ المحبة لا تنتظر! إن لم تقرأ السيناريو فقد شاهدت حتماً الحلقات الاولى . لكنها لن تعتذ مني فهي أكبر من عابد فهد ومني".

فجاءها الردّ بتغريدة كتب فيها " سيدة احلام ارجو منك حذف هه الجملة لانها آلمتني كثيراً وجرحت كبريائي. لقد اعتدنا على شموخك وكبريائك". فما كان من مستغانمي إلا أن علقت "أي جملة عزيزي. "تقصد أكبر ومن عابد فهد ومني" إنها جملة تنقصها علامة تعجب لم يسعها التويتر. لك مني تحيات جزائرية شامخة".