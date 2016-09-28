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ابتسام تسكت: لهذه الأسباب رفضت إجراء عملية تجميل في أنفي

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ابتسام تسكت: لهذه الأسباب رفضت إجراء عملية تجميل في أنفي ابتسام تسكت: لهذه الأسباب رفضت إجراء عملية تجميل في أنفي

الثلاثاء 27-09-2016 22:24

قالت الفنانة المغربية ابتسام تسكت في لقاء مع إحدى الإذاعات المغربية، إنها تفكر في عملية تجميل لكنها تخاف من التخدير ، حيث يسيطر عليها هاجس أن لا تستيقظ بعده .

وأضافت تسكت أنها تجد أن أنفها قد يستحق عملية تجميل بسيطة، إلا أن الفكرة لا تسيطر عليها نهائياً، لأنها تخاف من أن لا تستيقظ أبداً من تلك العملية، وتلاقي ربها وهي بصدد التغيير في خلقه.

وكانت ابتسام قد تعرضت مرات عدة لاتهامات من قبل البعض بأن جمالها ليس طبيعياً، وأنها أجرت الكثير من عمليات التجميل، فكان ردها مشاركتها صورة من طفولتها التي أظهرت عدم اختلاف ملامحها منذ ذلك الوقت إلى الآن.

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سيدتي