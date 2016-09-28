نقل مركب الهجرة غير الشرعية إلى بوغاز رشيد عقب انتشاله

قامت قوات الإنقاذ البحرى بنقل مركب الهجرة غير الشرعية برشيد إلى منطقة البوغاز وذلك بعد انتشاله صباح اليوم من قاع البحر المتوسط واستخراج 33 جثة من ضحايا المركب الغارق. ومن المقرر أن تبدأ نيابة شمال دمنهور برئاسة المستشار على حسن واشراف المستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، غدًا الأربعاء معاينة المركب الغارق واستكمال تحقيقاتها فى الحادث الذى خلف اكثر من 400 شخص.

ويذكر أن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة قام بمتابعة والإشراف على عملية انتشال الجثامين من موقع غرق الباخرة فى عرض البحر على بعد 12 كم من شواطئ مدينة رشيد. وقامت زوارق الانقاذ البحرى بنقل جثامين 33 جثة حتى الآن إلى منطقة البوغاز وذلك لتعرف اهالى المفقودين على ذويهم وبذلك يرتفع عدد الجثث التى تم استخراجها منذ وقوع الحادث إلى 202 جثة بين مصريين وأفارقة.