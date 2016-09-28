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بالصور: الوزير اللبناني الياس أبو صعب بضيافة جورج وأمل كلوني

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الثلاثاء 27-09-2016 21:30

لبّى وزير التربية والتعليم العالي اللبناني الياس أبو صعب، في نهاية زيارته الى نيويورك لحضور مؤتمر النازحين، دعوة أمل علم الدين و جورج كلوني George Clooney اللذين أطلقا مشروعاً لتعليم الأطفال في لبنان من خلال مدارس خاصة سوف يبنيانها بالشراكة مع مؤسسة سابيس SABIS ومع وزارة التربية في لبنان.

وصرح النجمان للوزير أن السنة المقبلة سوف تشهد إفتتاح أول مدرسة ضمن هذا المشروع الذي يضم عدداً من المدارس.

 

 ويهدف هذا المشروع  إلى توفير التعليم لـ 15 ألف طفل من اللبنانيين والنازحين.

 

وبدوره  شكر أبو صعب أمل وجورج كلوني على خطوتهما الإنسانية، وأكد وقوفه مع إدارات الوزارة إلى جانبهما لإنجاح هذا المشروع. كما دعاهما إلى لبنان من أجل إفتتاح أول مدرسة ضمن هذا المشروع.

 

يشار إلى أن زيارة الوزير الياس أبو صعب إلى الولايات المتحدة الأمريكية حفلت بالعديد من المؤتمرات والإجتماعات في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، إضافة إلى اجتماعات عديدة مع شخصيات عالمية، وأبرزها الإجتماع الذي عقده تحالف الأعمال العالمي للتعليم الذي هدف إلى جمع التبرعات من أجل التعليم والتنمية المستدامة، والذي ركز على عناوين بارزة أهمها "التعليم لا ينتظر" و"الإستثمار الذكي في إنشاء مدارس آمنة"، حيث يحتاج النازحون الهاربون من الأزمة إلى مدارس آمنة وإلى كتب. 

 

أمل كلوني تطلق مبادرتها لدعم الشابات اللبنانيات

 

 

 

 

 

 

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