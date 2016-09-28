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وزير الطيران المصرى يبحث مع وزير النقل الروسى الإجراءات الأمنية بالمطارات

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وزير الطيران المصرى يبحث مع وزير النقل الروسى الإجراءات الأمنية بالمطارات وزير الطيران المصرى يبحث مع وزير النقل الروسى الإجراءات الأمنية بالمطارات

>كتب أحمد حمادة

استقبل شريف فتحى وزير الطيران المدنى اليوم الثلاثاء  مكسيم سوكولوف وزير النقل الروسى  و نيكولاي زخريابن  نائب وزير النقل الروسي  و يوري بتروف مساعد وزير النقل الروسي وسيرجى كيروتشينو سفير روسيا لدى جمهورية العربية والوفد المرافق لهما لاستكمال المباحثات المصرية الروسية حول استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا.

وبحسب بيان رسمى فقد تم خلال الاجتماع استعراض الاجراءات الامنية المطبقة بمطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ  وما تم اتخاذه من خطوات لزيادة أمن الطيران بالمطارات المصرية من تأمين  للركاب والحقائب والطائرات  والاستعدادات الخاصة  لعودة الرحلات  الروسية  الى مصر، كما تم مناقشة كافة القضايا التقنية الخاصة بأمن الطيران والمتطلبات التى تم الاتفاق عليها من أجهزة ومعدات ومواعيد وصولها وتركيبها فى المطارات المختلفة.

 

وصرح وزير الطيران المدني بأن الوزارة ممثلة فى سلطة الطيران المدنى تقوم بدراسة وضع إتفاقية ثنائية بين البلدين تتضمن الاجراءات الامنية والأليات التى سيتم إتباعها عند استئناف حركة الطيران بين البلدين، وتعتمد الإتفاقية فى بنودها على الاجراءات التى أقرتها منظمة الايكاو ومدرجة بالفعل فى البرنامج القومي لأمن الطيران المصري.

 

هذا وقد دعا  فتحى الوفد الأمنى المرافق لوزير النقل الروسى لزيارة مبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولى للتعرف على الأجهزة الأمنية المتطورة التى سيتم استخدامها بالمبنى والذى من المقرر ان يتم افتتاحه تجريبيا غدا الأربعاء.

 

ومن جانبه صرح وزير النقل الروسى أن محادثات استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر والمتوقفة منذ نهاية العام الماضي قطعت شوطاً كبيراً بفضل تعاون الجانب المصري، مشيداً بالمباحثات التى تمت مع وزارة الطيران خلال زيارته الحالية لمصر، كما أكد ان هناك أمل كبير لتحقيق نتائج بناءة، وان هناك استعدادات كبيرة لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين فى القريب العاجل.

 


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مصر 365

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