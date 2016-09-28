النيابة العامة و"الأمن الوطنى" يعاينان موقع الهجوم على "بنك السبتية"

يعكف الآن فريق من الأمن الوطنى و النيابة العامة على إجراء معاينة آثار حادث هجوم مسلحين على بنك السبتية، والذى أسفر عن إصابة أمين شرطة و فرد أمن مكلفين بحراسة البنك.

وفرضت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث كردونا أمنيا بالمنطقة لمعاينه آثار الحادث وكشف كافة ملابساته.

كان مجهولون مسلحون نفذوا هجوما، على بنك شهير بشارع السبتية بمنطقة بولاق أبو العلا، حيث أطلقوا عدة أعيرة نارية صوب أمين شرطة وفرد أمن المكلفين بحراسة البنك.

وأفاد شهود عيان، أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلوان دراجة بخارية، أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على القوات المكلفة بتأمين البنك، وأصابوهم بعدة طلقات نارية وفروا هاربين.