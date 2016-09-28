أخبار عاجلة

فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النيابة العامة و"الأمن الوطنى" يعاينان موقع الهجوم على "بنك السبتية"

Google+ Print
النيابة العامة و"الأمن الوطنى" يعاينان موقع الهجوم على "بنك السبتية" النيابة العامة و"الأمن الوطنى" يعاينان موقع الهجوم على "بنك السبتية"

>كتب إبراهيم أحمد

يعكف الآن فريق من الأمن الوطنى و النيابة العامة على إجراء معاينة آثار حادث هجوم مسلحين على بنك السبتية، والذى أسفر عن إصابة أمين شرطة و فرد أمن مكلفين بحراسة البنك.

وفرضت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث كردونا أمنيا بالمنطقة لمعاينه آثار الحادث وكشف كافة ملابساته.

كان مجهولون مسلحون نفذوا هجوما، على بنك شهير بشارع السبتية بمنطقة بولاق أبو العلا، حيث أطلقوا عدة أعيرة نارية صوب أمين شرطة وفرد أمن المكلفين بحراسة البنك.

وأفاد شهود عيان، أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلوان دراجة بخارية، أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على القوات المكلفة بتأمين البنك، وأصابوهم بعدة طلقات نارية وفروا هاربين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365