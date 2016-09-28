برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016

برج العقرب على الصعيد المهنى..

التعامل مع بعض الشخصيات غير السوية لا تحتاج منك كل هذا العناء والتحول غلى شخص مندفع طوال الوقت لن يتسبب لك سوى فى مشكلات دائمة، حاول أن تكون اكثر تحكماً فى اعصابك.

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

لأنك شخص محب للمفاجئات، تفاجئ حبيبك بهدية تسعد قلبه كثيراً وتؤثر بشكل إيجابى على علاقتكما وتزيد من قوتها، لن تتنازل عن علاقة حب مثالية وتطمح للوصول إلى أقصى درجات السعادة مع شريك حياتك.

على الصعيد الصحى ..

التخلى عن بعض العادات الغذائية الخاطئة مثل الأكل فى أوقات متأخرة من الليل سيجعل فرصتك أكبر فى الحصول على جسم مثالى وحالة صحية مستقرة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فى حالة استقرار من الناحية العاطفية بعدما استطاع تفهم الطباع الخاصة بالحبيب، ويستخدم العقرب ذكائه الفطرى فى التعبير عن حبه بأشكال فى قمة الرومانسية.