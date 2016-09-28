برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016

برج الميزان على الصعيد المهنى..

التحقق من شخصيات الزملاء قبل التعامل معهم لن يفيدك فى أى شىء بسير العمل، لكن الاستفادة من خبراتهم بالتأكيد ستؤهلك للتعامل مع القواعد المهنية بشكل احترافى يضيف إلى رصيدك المهنى.

برج الميزان على الصعيد العاطفى ..

الوقوف على حقيقة مشاعرك تجاه شخص معين أهم كثيراً من التفكير فيما يقوله الناس عن علاقتكما، ثقتك فى اختيارك تمنحك الشعور بالرضع بعيداً عن آراء الناس، وجهة نظرك هى الأساس.

على الصعيد الصحى ..

لا تتحدث كثيراً عن الأشياء التى يجب أن تفعلها قبل أن تتعرف على مشاكلك الصحية، فعادة ما يحتار الشخص فى تحديد مرضه قبل أن يقرر اتخاذ خطوات جادة فى العلاج.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فى حالة من الاضطراب بسبب انشغاله بكثير من الأفكار عن الأشخاص حوله، ولن يقدر أحد على التأثير على آرائه غير الإيجابية هذه الفترة، فالقرار بيده و الحقيقة عنده فقط.