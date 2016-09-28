برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الأسد يتطلب منك ان تكون اكثر تركيزا و حماسا قى تأدية بعض المهام الخاصة بك .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى قد تواجه بعض ردود الافعال الغامضة التى قد تجعلك تفكر من جديد فى شكل علاقتك التى اصبحت متوترة و مضطربة لحد كبير، حتى مع محاولتك للارتقاء بها تجد " الفشل" يلاحقها .

برج الأسد على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الأسد عليك الاهتمام بنفسك و حالتك الصحية ، فعليك ان تتجنب هذه الفترة تناول الاطعمة المثلجة والباردة .

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد ان هناك عدد من المشاكل ستواجهك بالصعيد العائلى عليك ، فعليك ان تأخذ قرار حاسم خاص بهذا الشأن حتى لا تتدهور العلاقات العائلية بشكل أكبر.