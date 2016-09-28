أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 28 سبتمبر 2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 28 سبتمبر 2016 حظك اليوم برج الثور الأربعاء 28 سبتمبر 2016

>

برج الثور على الصعيد المهني:

فى محاولاتك للإنجاز بسرعة اليوم قد تقع فى بعض الأخطاء حاول ألا تجعلك تتوقف عندها ولكن لا تتجاهلها لأن هذا يجعلها تتفاقم وتصبح أسوأ، حاول أن تديرها وتتعامل معها بحكمة.

 

على الصعيد العاطفى:

التفاهم أمر ضرورى وشرط اساسى لنجاح أى علاقة وهذه القاعدة يجب أن تبدأ تطبيقها فورًا مع شريك حياتك، وحاول مهما حدثت من تجاوزات أن تتفهمه وتطلب منه أن يكون أكثر وضوحا.

 

برج الثور على الصعيد الصحي:

التوتر يجعلك تخسر الكثير من طاقتك وهو ما يمكنك أن تواجهه ببعض الاسترخاء كى تواصل عملك دون أن يؤثر التوتر على تركيزك، وحاول أن تعتمد أكثر على الغذاء الصحي.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

بعض الظروف ستجعلك مجبرا على مواجهة أشباح من الماضى كنت تحاول جاهدا ان تتجنبها، وكل ما تحتاجه اليوم أن تكون أكثر تسامحا مع نفسك قبل الآخرين لتتخطى الموقف.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى