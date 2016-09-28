برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016

>
برج الحمل على الصعيد المهني:
لمواليد هذا البرج سيضاف اليك عدد من المهام من قبل مديريك ، عليك ان تنفذها بتركيز شديد و اهتمام حتى تصبح محط تقديرهم .
على الصعيد العاطفي:
علاقتك بشريكك تسير بخطى جيدة و ثابته ، عليك أن تدعم شريكك مثلما يفعل هو ، فإيمانه بحبكما يجعله يقدم الكثير من التضحيات من أجلك .
برج الحمل على الصعيد الصحي:
لمواليد برج الحمل ابتعد عن تناول الحلويات بكميات كبيرة ،و اتجه لاتباع نظام غذائى صارم يعيد لك رشاقتك .
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل عليك أن هناك مكافأة مالية فى الطريق اليك ، من جهه اخرى ستلتقى صديق قديم ستستطيع ان تستعيد الكثير من الذكريات معه.
>