برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

لمواليد هذا البرج سيضاف اليك عدد من المهام من قبل مديريك ، عليك ان تنفذها بتركيز شديد و اهتمام حتى تصبح محط تقديرهم .

على الصعيد العاطفي:

علاقتك بشريكك تسير بخطى جيدة و ثابته ، عليك أن تدعم شريكك مثلما يفعل هو ، فإيمانه بحبكما يجعله يقدم الكثير من التضحيات من أجلك .

برج الحمل على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحمل ابتعد عن تناول الحلويات بكميات كبيرة ،و اتجه لاتباع نظام غذائى صارم يعيد لك رشاقتك .

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل عليك أن هناك مكافأة مالية فى الطريق اليك ، من جهه اخرى ستلتقى صديق قديم ستستطيع ان تستعيد الكثير من الذكريات معه.