أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016

Google+ Print
برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016 برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016

>كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان يشهد تطور كبير و ملحوظ ، و لأنك بذلت الكثير من المجهود الفترة الماضية فهناك مكافأة مالية فى الطريق اليك .

 

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى يسير يخطى رائعة ، فأنت وشريكك تعيشا أفضل مراحل العلاقة بين الرومانسية و الحب والتفاهم .

 

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان انت تتمتع بحالة صحية جيدة و ذلك بسبب التزامك بنظام غذائى مميز وممارسة الرياضة بانتظام .

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان انك غير قادر على كسر الروتين اليومى فحاول أن تسافر عدة ايام مع عدد من أصدقائك المقربين ، أو قضاء احدى السهرات معهم .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى