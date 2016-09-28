برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016

>كتبت رانيا علوى
برج السرطان على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان يشهد تطور كبير و ملحوظ ، و لأنك بذلت الكثير من المجهود الفترة الماضية فهناك مكافأة مالية فى الطريق اليك .
على الصعيد العاطفي:
لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى يسير يخطى رائعة ، فأنت وشريكك تعيشا أفضل مراحل العلاقة بين الرومانسية و الحب والتفاهم .
برج السرطان على الصعيد الصحي:
لمواليد برج السرطان انت تتمتع بحالة صحية جيدة و ذلك بسبب التزامك بنظام غذائى مميز وممارسة الرياضة بانتظام .
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان انك غير قادر على كسر الروتين اليومى فحاول أن تسافر عدة ايام مع عدد من أصدقائك المقربين ، أو قضاء احدى السهرات معهم .
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