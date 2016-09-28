برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016

على الصعيد المهنى

إذا كنت ستخوض امتحان تنافسى، سوف تحصل على نتائج ايجابية اليوم، كما انك فى طريقك للحصول على ترقية ولكن عليك استغلال تلك الجهود اليوم أكثر من أى يوم.

على الصعيد العاطفى

أصبحت الحدود الصحية ضرورية فى العلاقة الخاصة بك، ولكنك قد تجد صعوبة فى ترسيمها مع من تحب فتحتاج إلى الجلوس مع شريك الحياة والحديث عن مختلف أبعاد العلاقة الخاصة بك فقما كنت تشعر بعد الارتياح تجاهه اليوم تظنه مثالى وهذا يجعل شريك حياتك أكثر تقبلاً لأفكارك.

على الصعيد الصحى

يجب الحفاظ على موقف صارم تجاه ما كنت تستهلك وما يجب أن لا تستهلك فعليك أن تكون قادر على اتخاذ الراحة الكافية.

توقعات علماء الأبراج

لديك قدرة كبيرة على سحر الجميع اليوم ، فتذهب لاقناع من حولك، وسوف تكسب إعجابهم وعليك الاستفادة من هذه الفترة فى تكوين صداقات جديدة مع أشخاص جدد وهذا سيفتح لك فرص جديدة.