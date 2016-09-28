برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تتمتع بكامل طاقتك وقدرتك على تحقيق الاهداف المرجوة وعمل ثروة جيدة لنفسك واسرتك وستكون قادرا على الحصول على الكثير من المعرفة مما يساعدك على كسب المزيد من الوقت مقابل خدمة شخص ما.

على الصعيد العاطفي:

لديك جدول أعمال حافل شغلك طويلاً عن الحب والعلاقة العاطفية وكل مشاكلها مما يجعلك تنصدم فى الفترة المقبلة بالكثير من المشكلات التى لم تتخيل انها موجودة تحت السطح الهادئ للعلاقة .

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

تشعر بالغضب وعدم التقدير فى الفترة الماضية وهذا يجعلك تخسر الكثير من صحتك لذا حان الوقت للاهتمام بنفسك ومنحها بعض الحب والاهتمام بنظامك الغذائى

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

يتركز تفكيرك على حياتك المهنية ولكنك بحاجة لتكريس الكثير من الوقت والاهتمام لاسرتك وحياتك الشخصية قبل فوات الاوان.